Seconda vittoria in due partite per il Calcio Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia in carica hanno battuto allo stadio Diego Armando Maradona il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti del solito Victor Osimhen su calcio di rigore al 16′, e del capitano Giovanni Di Lorenzo nel finale di gara, imbeccato dal rientrante Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ci ha messo solo due minuti dal suo ingresso per mettere la propria firma con un sontuoso assist. Nel mezzo, un penalty fallito da Giacomo Raspadori e l’espulsione per espressioni ingiuriose verso l’arbitro Giua di Maxime Lopez. A fine partita il tecnico Rudi Garcia ha manifestato tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa.

Rudi Garcia dopo Società Sportiva Calcio Napoli-Sassuolo: “Dobbiamo fare di più in fase offensiva”

Le parole del tecnico della Società Sportiva Calcio Napoli: “Sono soddisfatto per il successo, però potevamo e dovevamo fare di più in fase offensiva. L’obiettivo unico era vincere e conquistare i 3 punti. Ci siamo riusciti e questo è un merito. Però non posso essere altrettanto contento delle occasioni non sfruttate, dovevamo centrare la porta con maggiore precisione. Siamo stati troppo imprecisi in fase conclusiva, non parlo del rigore di Raspa, perché sono cose consuete che possono capitare. Tra l’altro ha colpito anche un palo ed ha disputato una buonissima partita. Mi riferisco alle possibilità che abbiamo avuto sia nel primo tempo che sul 2-0. Bisogna segnare quando c’è la possibilità e dovremo essere più lucidi nelle prossime gare”.

“Kvaratskhelia sta conquistando la forma migliore, oggi è entrato molto bene. Lui e Raspa possono ricoprire più ruoli e sono certo che entrambi saranno capaci sia di fornire assist che di andare in gol. Io ho detto ai ragazzi che quando hanno qualche dubbio o sono in difficoltà di guardare quel triangolo tricolore che hanno sulla maglia e pensare a cosa sono capaci di fare. Lo scudetto è una spinta e un onore che vogliamo difendere al meglio come abbiamo fatto nelle prime due giornate”.