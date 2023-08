Seconda vittoria in due partite per il Calcio Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia in carica hanno battuto allo stadio Diego Armando Maradona il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti del solito Victor Osimhen su calcio di rigore al 16′, e del capitano Giovanni Di Lorenzo nel finale di gara, imbeccato dal rientrante Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ci ha messo solo due minuti dal suo ingresso per mettere la propria firma con un sontuoso assist. Nel mezzo, un penalty fallito da Giacomo Raspadori e l’espulsione per espressioni ingiuriose verso l’arbitro Giua di Maxime Lopez.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo:: “Prestazione bella e gara gestita bene, felici di questa partenza. Contento per il gol”

Il terzino della Società Sportiva Calcio Napoli, che contro il Frosinone aveva messo per ben due volte Osimhen in condizioni di segnare, si è tolto la soddisfazione personale del primo gol in campionato davanti al proprio pubblico, che ha assistito all’esordio al Maradona della maglia azzurra con il tricolore cucito al centro del petto.

“Prestazione bella e gara gestita bene. Siamo felici per questa partenza. In quest’inizio di campionato la squadra ha dimostrato di avere concentrazione e testa per ripetere il rendimento dell’anno scorso. Oggi abbiamo tenuto il campo benissimo di fronte ad un avversario che ha un’ottima organizzazione. Sono felice per il gol anche perché il 2-0 ci ha dato maggiore sicurezza, io sono sempre a disposizione dei miei compagni e quando posso cerco di andare in profondità oltre la linea difensiva avversaria. Siamo soddisfatti e consapevoli di avere le potenzialità per disputare un’altra grande stagione. Ci sono tutti i presupposti tecnici per essere protagonisti”.

LEGGI ANCHE – Rudi Garcia: “Ho detto ai ragazzi di guardare il tricolore cucito sul petto nei momenti difficili”