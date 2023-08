Serie A: seconda giornata, i risultati di domenica. La Juventus è tornata, crolla la Lazio

La domenica di Serie A ha regalato l’ennesima prestazione sontuosa del Calcio Napoli, che ha annichilito il Sassuolo allo stadio Maradona vincendo 2-0 grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, e la rinnovata certezza di una sudditanza psicologica di cui a quanto pare la classe arbitrale non riesce proprio a scrollarsi di dosso il miasma. I bianconeri pareggiano allo Stadium contro un buon Bologna, che va in vantaggio ed avrebbe l’opportunità di raddoppiare al 70′, se non fosse per la clamorosa decisione arbitrale di non assegnare un penalty che appellare come ‘solare’ è un eufemismo. Nel pomeriggio anche il pareggio in rimonta del Lecce a Firenze, mentre la Lazio crolla ancora, questa volta tra le mura amiche, contro il Genoa neopromosso che alla prima giornata ne aveva presi quattro a Marassi dalla Fiorentina.

Serie A 2023/2024, seconda giornata: risultati, marcatori e tabellini delle partite di domenica

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1, IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (37′ st McKennie), Fagioli (21′ st Pogba), Locatelli (37′ st Yildiz), Rabiot, Cambiaso (21′ st Iling Jr); Chiesa (29′ st Milik), Vlahovic. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (16′ st Corazza); Moro (16′ st Dominguez), Aebischer (40′ st El Azzouzi); Ndoye (45’+2′ st Fabbian), Ferguson, Orsolini (16′ st Karlsson); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 24′ Ferguson (B), 35′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Rabiot (J), Posch (B), Yildiz (J)

FIORENTINA-LECCE 2-2, IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (26′ st Mandragora), Duncan (37′ st Infantino); Gonzalez, Bonaventura (37′ st Kouamé), Sottil (20′ st Brekalo); Beltran (20′ st Nzola). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Kokorin. All.: Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (1′ st Dorgu); Rafia (26′ st Krstovic), Ramadani, Gonzalez (1′ st Kaba); Almqvist, Strefezza (41′ st Blin), Banda (45′ st Di Francesco). A disposizione: Borbei, Maleh, Helgason, Berisha, Venuti, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku. All.: D’Aversa

Arbitro: Ferrieri Caputi.

Marcatori: 3′ Gonzalez (F), 24′ Duncan (F), 3′ st Rafia (L), 30′ st Krstovic (L)

Ammoniti: Pongracic (L), Gendrey (L), Martinez Quarta (F), Dorgu (L)

LAZIO-GENOA 0-1, IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (22′ st Pellegrini); Kamada (22′ st Vecino), Cataldi (33′ st Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (22′ st Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Sepe, Furlanetto, Patric, Hysaj, Basic, Gila, Rovella, Sanà Fernandes. All.: Sarri

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (40′ st Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup (25′ st Thorsby), Badelj, Strootman; Malinovskyi (25′ st Hefti), Gudmundsson (48′ st Jagiello); Retegui (25′ st Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Biraschi, Puscas, Fini. All.: Gilardino

Arbitro: Marinelli.

Marcatore: 18′ Retegui (G).

Ammoniti: Cataldi (L), Frendrup (G), Malinovskyi (G), Pellegrini (L), Zaccagni (L), Immobile (L).

NAPOLI-SASSUOLO 2-0, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus (45′ st Ostigard), Olivera; Anguissa, Lobotka (39′ st Simeone), Zielinski (38′ st Cajuste); Politano (16′ st Kvaratskhelia), Raspadori (38′ st Elmas), Osimhen. A disp.: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Zanoli, Russo, Lozano, Zerbin. All.: Garcia

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina (16′ st Pedersen); Boloca (16′ st Racic), Lopez, Henrique; Bajrami (31′ st Thorstvedt), Laurienté (16′ st Ceide), Pinamonti (24′ st Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Volpato, Paz. All.: Dionisi

Arbitro: Giua

Marcatori: 16′ rig. Osimhen, 19′ st Di Lorenzo

Ammoniti: Tressoldi (S)

Espulsi: Lopez (S)