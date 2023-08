LE PAGELLE/ Napoli-Sassuolo 2-0, brilla ancora Di Lorenzo. Garcia ha l’oro tra le mani

Seconda vittoria in due partite per il Calcio Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia in carica hanno battuto allo stadio Diego Armando Maradona il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti del solito Victor Osimhen su calcio di rigore al 16′, e del capitano Giovanni Di Lorenzo nel finale di gara, imbeccato dal rientrante Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ci ha messo solo due minuti dal suo ingresso per mettere la propria firma con un sontuoso assist. Nel mezzo, un penalty fallito da Giacomo Raspadori e l’espulsione per espressioni ingiuriose verso l’arbitro Giua di Maxime Lopez.

Società Sportiva Calcio Napoli-Sassuolo 2-0, le pagelle degli azzurri

Alex MERET 6 – Due partite ed un solo gol subìto, su calcio di rigore, per il portiere della Società Sportiva Calcio Napoli. Attento in un paio di uscite, ma di fatto mai chiamato realmente in causa.

Giovanni DI LORENZO 7,5 – Il miglior terzino del campionato chiude i giochi con un inserimento da ala ed una conclusione da attaccante, regalandosi l’abbraccio del Maradona alla prima in casa con il tricolore cucito sul petto.

Amir RRAHMANI 6,5 – Non trasmette mai la sensazione di andare in affanno, complice lo spuntato attacco dei neroverdi.

Juan JESUS 6,5 – Assieme al compagno di reparto Rrahmani, dà solidità alla retroguardia imbastendo le azioni dal basso. (dal 90′ Leo OSTIGARD s.v.)

Mathias OLIVERA 6 – Si gioca ancora poco dal suo lato, ma quello che deve fare lo fa con criterio.

Frank ANGUISSA 7 – Torna dal primo minuto e si vede. Assieme a Lobotka e Zielinski, forma un trio inossidabile. Qualità e quantità.

Stanislav LOBOTKA 6,5 – Gestisce, manovra, triangola, lancia. Con la solita classe. (dall’83’ Jens CAJUSTE 6 – voto di incoraggiamento per il buon recupero in tackle che gli regala i primi applausi del Maradona dopo un esordio da dimenticare)

Piotr ZIELINSKI 7 – Da quando ha rifiutato di andare in Arabia Saudita, Piotr sembra più maturo. Concentrazione, corsa, geometrie e maglia spugnata. Senza fronzoli, si dimostra un faro per il centrocampo azzurro. (dall’83’ Eljif ELMAS s.v.)

Matteo POLITANO 7 – Una perenne spina nel fianco della difesa del Sassuolo, che non lo prende mai. Sul sacrosanto rigore conquistato solo Giua ha bisogno del Var. Unica pecca: impreciso nelle conclusioni, ma ci sarà tempo e modo per rifarsi. (dal 61′ Khvicha KVARATSKHELIA 7 – Appena entra mette Di Lorenzo in condizione di realizzare il due a zero. Bentornato fenomeno)

Victor OSIMHEN 7,5 – Mezzo voto in più per aver regalato a Raspadori la possibilità di sbloccarsi, vanificata però dal compagno di squadra. Un rigore perfetto, fa reparto da solo. Soprattutto nel primo tempo quando parte palla al piede girandosi spalle alla porta è semplicemente inarrestabile. Al fischio finale si dispera, voleva continuare a giocare.

Giacomo RASPADORI 6 – Palo dopo 58 secondi, rigore sbagliato nel secondo tempo. Nel mezzo una partita di sostanza, alla ricerca del gol perduto. Ma si rifarà, ne siamo certi. Coraggio Jack (dall’83’ Giovanni SIMEONE s.v.)

All. Rudi GARCIA 7,5 – Forse non ci crede neanche lui, di avere in mano una macchina perfetta. Sorprende lasciando Kvaratskhelia in panchina dal primo minuto, probabilmente per preservarlo da eventuali ricadute. Tocca poco la squadra, e quando lo fa trova il due a zero grazie proprio all’inserimento del georgiano. Il Napoli è ripartito da dove aveva terminato, e questo è di sicuro anche merito suo.