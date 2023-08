Il Calcio Napoli ha acquistato il talento dell’Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’annuncio sarebbe imminente: al club tedesco 5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più bonus. Al calciatore un contratto fino al 2028 da 2,3 milioni di euro netti a stagione. Accordo su tutta la linea tra il club di Aurelio De Laurentiis e quello teutonico, affrontato e battuto nella doppia sfida degli ottavi di finale della scorsa UEFA Champions League. In quell’occasione ci furono violenti scontri tra le tifoserie sia all’andata che al ritorno: in particolare a Napoli gli ospiti misero a ferro e fuoco il centro storico della città, creando gravi disagi.

Chi è Jesper Lindstrom, nuovo acquisto della Società Sportiva Calcio Napoli

Jesper Lindstrom è nato in un giorno particolare, il 29 febbraio del 2000, a Taastrup in Danimarca. Al suo primo anno in Bundesliga ha vinto il premio “Rookie of the Year”, destinato al miglior esordiente della stagione. Amante del mare e del calcio inglese, il suo idolo è sempre stato Steven Gerrard. Crescendo, si è appassionato ai numeri da giocoliere di Neymar, che provava a riprodurre quando era al Brondby, dove Lindstrom ha fatto tutta la trafila giovanile.

Lì si è fatto notare, in particolare nell’Under 19, dove con 11 gol e 3 assist nella stagione 2018/2019 ha ottenuto la convocazione in prima squadra. Nel campionato 2020/2021 ha realizzato 10 gol e 11 assist in 31 partite, trascinando il club al primo titolo dopo 16 anni di astinenza.

Nell’estate del 2021 è passato all’Eintracht Francoforte per 7 milioni di euro: in 56 partite ha realizzato 12 reti mettendo a referto anche 9 assist. Calciatore rapido nei movimenti e nel dribbling, dotato di ottima tecnica, riesce a dare grande verticalità alla manovra con pochi tocchi. Grande senso del gol, abile nell’ultimo passaggio. Insomma, un profilo da Napoli.