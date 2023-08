Serie A, i posticipi della seconda giornata: vince l’Inter, pareggio a Salerno

Si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024, con i due posticipi del lunedì. Nel pomeriggio la Salernitana ha pareggiato all’Arechi contro l’Udinese per 1-1, mentre in serata l’Inter di Simone Inzaghi ha espugnato Cagliari grazie alle reti di Dumfries e Lautaro Martinez, agganciando la Società Sportiva Calcio Napoli in vetta alla classifica.

Serie A, i posticipi della seconda giornata

CAGLIARI-INTER 0-2, IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic ; Zappa (40′ st Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana (40′ st Deiola), Jankto (15′ st Azzi); Oristanio (1′ st Di Pardo), Pavoletti (35′ Luvumbo). Allenatore: Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (26′ st Cuadrado), Barella (26′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (37′ st Sensi), Dimarco (26′ st Carlos Augusto); Thuram (32′ st Arnautovic), Martinez. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 21′ Dumfries (I), 30′ Martinez (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Luvumbo (C)

SALERNITANA-UDINESE 1-1, IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (39′ st Legowski); Kastanos (39′ st Ikwuemesi), Bohinen (8′ st Martegani), L. Coulibaly, Mazzocchi (17′ st Bradaric); Candreva, Dia; Botheim (17′ st Jovane Cabral). A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, M. Coulibaly. All.: Paulo Sousa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; João Ferreira (30′ st Ebosele), Samardzic, Walace, Lovric (35′ st Oier Zarraga), Kamara (35′ st Zemura); Thauvin (51′ st Domingos Quina), Lucca (30′ st Success). A disposizione: Okoye, Piana, Guessand, Abankwah, Aké, Vivaldo Semedo, Camara, Zunec, Pejicic, Nwachukwu. All.: Sottil

Arbitro: Massa

Marcatori: 12′ st Samardzic (U), 27′ st Dia (S)

Ammoniti: Lovric (U), Kabasele (U), Botheim (S), Bradaric (S), Pirola (S), João Ferreira (U), Candreva (S), Walace (U)

TERZA GIORNATA (1-2-3 settembre 2023)

Sassuolo-Verona, venerdì 1 settembre 2023 ore 18:30 [DAZN]

Roma-Milan, venerdì 1 settembre 2023 ore 20:45 [DAZN]

Bologna-Cagliari, sabato 2 settembre ore 18:30 [DAZN/Sky]

Udinese-Frosinone, sabato 2 settembre ore 18:30 [DAZN]

Atalanta-Monza, sabato 2 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Napoli-Lazio, sabato 2 settembre ore 20:45 [DAZN]

Inter-Fiorentina, domenica 3 settembre ore 18:30 [DAZN]

Torino-Genoa, domenica 3 settembre ore 18:30 [DAZN]

Empoli-Juventus, domenica 3 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Lecce-Salernitana, domenica 3 settembre ore 20:45 [DAZN]