Serie A, il programma della terza giornata: venerdì Roma-Milan. Sabato il Napoli-Lazio

Archiviata la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024 con i due posticipi del lunedì, gli azzurri si proiettano già alla sfida di sabato 2 settembre, in programma alle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono il vero flop di questo inizio di stagione: due sconfitte in altrettante partite contro Lecce e Genoa, squadre che verosimilmente lotteranno per la salvezza fino alle ultime partite. Una condizione atletica e psicologica destabilizzante, quella dei vice campioni in carica, che Rudi Garcia si augura non cambi in vista del prossimo match.

Serie A, terza giornata: Roma-Milan venerdì, Napoli-Lazio sabato. Il programma completo

Il turno si aprirà con due anticipi venerdì: in campo alle 18,30 il Sassuolo contro il Verona, capolista a sorpresa, mentre alle 20,45 sarà il turno dell’altra romana, quella allenata da José Mourinho, impegnata sul campo del Milan. I giallorossi sono l’altra grande sorpresa in negativo delle prime due giornate: un solo punto conquistato (in casa con la Salernitana) e la percezione di una totale assenza di idee di gioco concrete.

Sabato 2 settembre, oltre alla sfida di Fuorigrotta, si affronteranno Bologna-Cagliari, Udinese-Frosinone e Atalanta-Monza. Il tabellone si completerà domenica 3 settembre, quando scenderanno in campo l’Inter (in casa contro la Fiorentina) e la Juventus, impegnata ad Empoli. Si giocheranno anche Torino-Genoa e Lecce-Salernitana.

TERZA GIORNATA (1-2-3 settembre 2023)

Sassuolo-Verona, venerdì 1 settembre 2023 ore 18:30 [DAZN]

Roma-Milan, venerdì 1 settembre 2023 ore 20:45 [DAZN]

Bologna-Cagliari, sabato 2 settembre ore 18:30 [DAZN/Sky]

Udinese-Frosinone, sabato 2 settembre ore 18:30 [DAZN]

Atalanta-Monza, sabato 2 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Società Sportiva Calcio Napoli-Lazio, sabato 2 settembre ore 20:45 [DAZN]

Inter-Fiorentina, domenica 3 settembre ore 18:30 [DAZN]

Torino-Genoa, domenica 3 settembre ore 18:30 [DAZN]

Empoli-Juventus, domenica 3 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Lecce-Salernitana, domenica 3 settembre ore 20:45 [DAZN]

CLASSIFICA SERIE A

1. CALCIO NAPOLI 6 (Champions League)

2. Hellas Verona 6 (Champions League)

3. Milan 6 (Champions League)

4. Inter 6 (Champions League)

5. Juventus 4 (Europa League)

6. Lecce 4 (Conference League)

7. Fiorentina 4

8. Atalanta 3

9. Frosinone 3

10. Monza 3

11. Genoa 3

12. Salernitana 2

13. Roma 1

14. Cagliari 1

15. Torino 1

16. Bologna 1

17. Udinese 1

18. Lazio 0 (Serie B)

19. Sassuolo 0 (Serie B)

20. Empoli 0 (Serie B)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2023/2024