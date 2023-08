Cannavaro loda Di Lorenzo: “L’unico italiano che giocherebbe al City o al Real Madrid”

Giovanni Di Lorenzo è per eccellenza il simbolo della Società Sportiva Calcio Napoli. Con gli azzurri ha raggiunto la ribalta nazionale grazie allo Scudetto conquistato la notte del 4 maggio 2023 ed è pronto a conquistare l’Europa. Il capitano del Calcio Napoli dopo l’impressionante ultima stagione ha visto la sua notorietà salire a dismisura. Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti sarebbe pronto ad affidargli la fascia di capitano. Tra i tanti volti noti del calcio ad esprimersi su di lui, nelle ultime ore hanno colpito le parole di Fabio Cannavaro che alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato parole al miele per il terzino dei partenopei, che nella vittoria di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Sassuolo ha messo a segno anche il suo primo gol in campionato, su perfetto assist del rientrante Khvicha Kvaratskhelia.

Le parole di Cannavaro su Giovanni di Lorenzo

Fabio Cannavaro durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è trovato a rispondere ad una domanda legata ai migliori terzini del panorama calcistico internazionale. Il pallone d’oro e capitano della Nazionale 2006 che conquistò lo storico mondiale, non ha dubbi e tra i vari nomi altisonanti della Premier League ci aggiunge anche quello di Giovanni Di Lorenzo. Ecco le sue parole: “Ci sono James del Chelsea, Alex-Arnold del Liverpool, squadre che vantano i migliori giocatori in questa posizione. A loro aggiungo Hakimi e Joao Cancelo. Ma in questa top 5 ci metto anche Giovanni di Lorenzo”.

Cannavaro ha poi aggiunto: “Di Lorenzo è l’unico giocatore italiano che sarebbe titolare anche al Manchester City o al Real Madrid, vale a dire nelle più forti squadre europee. Non ha paura di questo confronto e non lo teme”.