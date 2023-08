Napoli, domani il sorteggio di Champions: orario, dove vederlo, possibili avversarie

Dopo una spasmodica attesa, il 30 agosto 2023 finalmente gli azzurri del Calcio Napoli campioni d’Italia conosceranno le avversarie del proprio girone di UEFA Champions League. Dopo anni in cui il sorteggio si è svolto a Nyon, in Svizzera, la sede è stata spostata nuovamente al Grimaldi Forum di Montecarlo. L’inizio è previsto per le ore 20.

La Società Sportiva Calcio Napoli, in virtù dello Scudetto conquistato la notte del 4 maggio 2023, sarà inserita nell’urna dedicata alle squadre di prima fascia assieme a Barcellona, Manchester City (campione in carica), Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord. Le avversarie degli uomini di Rudi Garcia usciranno inevitabilmente dalle altre tre fasce: andiamole a studiare nel dettaglio.

Dalla seconda fascia, escludendo la connazionale Inter, la SSC Napoli incontrerà una tra:

Lipsia (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Porto (Portogallo)

Dalla terza fascia, in attesa di conoscere le vincenti dei playoff ancora in corso, la SSC Napoli potrà affrontare una tra:

Salisburgo (Austria)

Stella Rossa (Serbia)

Shakhtar (Ucraina)

più tre da determinare post playoff di ritorno

Per quanto riguarda la quarta e ultima fascia, agli azzuri toccherà una tra:

Lens (Francia)

Newcastle (Inghilterra)

Union Berlino (Germania)

più cinque da determinare post playoff di ritorno

IL RIEPILOGO DELLE QUATTRO FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord

Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Shakhtar, Stella Rossa più tre da determinare

Quarta fascia – Lens, Newcastle, Union Berlino più cinque da determinare

Real Sociedad e Celtic ai gironi, tra terza e quarta fascia a seconda delle qualificate dai playoff.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 IN TV, STREAMING, SKY, YOUTUBE, PRIME VIDEO

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2023/2024 può essere visto in diversi modi: si può accedere al canale 200, Sky Sport 24, a Canale 20 (canale 20, 120 o 520 HD), oppure utilizzare l’app di Prime Video o di Youtube su smart tv, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S, Xbox Series X, Google Chromecast e Amazon firestick.