FOTO/ Chi è Sofie Storm Gregersen, la fidanzata del nuovo acquisto Jesper Lindstrom

Con Jesper Lindstrom, a Napoli arriverà anche la sua splendida fidanzata Sofie Storm Gregersen. Modella danese, nata a Copenaghen, di lei non si conosce ancora molto. Non ama esporsi molto sui social, tant’è che il suo profilo Instagram conta ‘solo’ 13mila follower e non è pubblico. La coppia è legata da molto tempo, e non è difficile pensare che la bella Sofie si trasferirà in città molto presto.

Chi è Sofie Storm Gregersen, la fidanzata di Jesper Lindstrom

Jesper Lindstrom è diventato un calciatore della Società Sportiva Calcio Napoli ufficialmente il 29 agosto 2023: il centrocampista è stato acquistato dal club a titolo definitivo. Arrivato a Villa Stuart, nota clinica della capitale, per le consuete visite mediche, il danese si è presentato assieme alla fidanzata Sofie Storm Gregersen, modella nata a Copenaghen. La bella compagna del nuovo talento azzurro non ama esporsi pubblicamente: di lei si conosce veramente poco o nulla.

La modella aveva seguito il fidanzato anche nella precedente esperienza tedesca al Francoforte, dove il ‘suo’ Jesper è stato eletto al primo anno “Rookie of the Year”, ovvero miglior esordiente della Bundesliga. Lindstrom sarà il secondo danese della storia del club partenopeo: il suo predecessore, Harald Nielsen, indossò la maglia azzurra nella stagione 1968/69, segnando 4 reti in 17 presenze tra tutte le competizioni.

Nato a Taastrup in un giorno atipico, il 29 febbraio del 2000, il centrocampista anche della nazionale danese ha già conquistato l’attenzione dei top club di mezza Europa, spingendo il patron dei campioni d’Italia in carica Aurelio De Laurentiis ad accaparrarsi il suo cartellino a titolo definitivo, e non più con la formula del prestito con diritto di riscatto di cui si era parlato inizialmente. Al calciatore andranno 2,3 milioni di euro netti a stagione.