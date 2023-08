Cantano “Odio Napoli” e distruggono le auto: così i tifosi della Roma accolgono Lukaku

I tifosi della Roma hanno accolto Romelu Lukaku all’aeroporto di Ciampino cantando Odio Napoli e distruggendo alcune auto parcheggiate. Per assicurarsi una visione privilegiata dell’evento sono infatti saliti sulle vetture, mandando in frantumi i vetri e danneggiando le carrozzerie: tutto ciò per dare il benvenuto a un giocatore sì forte, ma comunque giunto in prestito secco da un Chelsea che da anni non riesce a mollarlo a titolo definitivo.

Il coro, dimostrazione evidente che la frustrazione di qualcuno è troppo grande pure per godersi l’arrivo di un campione, è stato ripreso in diretta da SportItalia. L’inviato Francesco Tringali, appena l’ha udito ha interrotto il collegamento restituendo la linea allo studio commentando: “Questo è l’ambiente intanto. Che non è bellissimo, quindi vi restituisco la linea”.

I tifosi della #Roma accolgono #Lukaku cantando “Odio #Napoli“. Il senso di frustrazione di alcuni è evidentemente troppo grande anche per godersi l’arrivo di un campione pic.twitter.com/b7waQ4aEBN — Vesuvio Live (@VesuvioLive) August 30, 2023

Una enorme copertura mediatica

È stata enorme la copertura mediatica dello sbarco di Lukaku a Roma, mentre è passata praticamente sotto traccia la firma di Jesper Lindstrom con il Calcio Napoli campione d’Italia. A tal proposito non possono non venire in mente i commenti dello scorso anno, quando si celebrava Paulo Dybala ancora tra i giallorossi mentre si diceva che il Napoli aveva acquistato un georgiano, quasi con tono dispregiativo. Quel georgiano era Kvicha Kvaratskhelia e sappiamo tutti come è andata a finire.