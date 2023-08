Cassano sul Napoli: “Farà fatica a qualificarsi tra le prime quattro”

“Il Napoli farà fatica a qualificarsi tra le prime quattro”. Lo ha detto Antonio Cassano, il quale commenta così lo stato attuale della rosa della formazione dei campioni d’Italia e soprattutto l’impatto che potrà avere il nuovo allenatore, Rudi Garcia.

Cassano: “Il Napoli farà fatica a qualificarsi tra le prime quattro”

L’ex fantasista ha parlato nel corso del consueto appuntamento su Bobo Tv, il canale di Christian Vieri. Tra gli ospiti anche Lele Adani, come di consueto, che però ha un’idea completamente diversa da quella di Cassano. “Il Napoli ha i due giocatori più forti del campionato, Osimhen e Kvaratskhelia. Al terzo posto del mio podio ci metto Lautaro Martinez. Secondo me il Napoli non faticherà a posizionarsi tra le prime quattro e sicuramente lotterà fino alla fine per difendere il tricolore”.

Il bilancio delle prime due giornate di Serie A ci parla di una buona partenza per il Calcio Napoli, Milan e Inter. I partenopei devono mettere a punto qualcosa nella rosa, sperando che Natan sia all’altezza di Kim e con la voglia di vedere in campo il nuovo acquisto, Lindstrom, che potrebbe formare con Kvara e Osimhen un tridente tra i più forti in Europa. Il danese è veloce, ha tecnica e dribblig, caratteristiche che se ben integrate nell’attacco azzurro potrebbero risultare devastanti.

Se Cajuste sembra poter essere una pedina importante, a preoccupare i tifosi è soprattutto il reparto arretrato. Il Napoli è abituato ad avere dei giganti in difesa, tra Koulibaly e Kim, e le parole di Garcia che reputa Natan “non ancora pronto” hanno messo un po’ di ansia ai napoletani.