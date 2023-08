Jesper Lindstrom già innamorato di Napoli: “Non vedo l’ora di giocare davanti a te”

A poche ore dall’ufficializzazione dell’acquisto da parte della società del Calcio Napoli, il nuovo calciatore azzurro, Jesper Lindstrom, ha già manifestato il suo entusiasmo per questa nuova avventura, ringraziando il club e la città attraverso un post diffuso sui social, corredato da una foto che lo mostra sorridente al fianco della sua Sofie.

Jesper Lindstrom già pazzo di Napoli: “Non vedo l’ora di giocare”

“Ciao Napoli, non vedo l’ora di giocare davanti a te. Forza Napoli sempre” – scrive il talento dell’Eintracht Francoforte, pubblicando la foto scattata alla Filmauro subito dopo la firma con il patron della squadra, Aurelio De Laurentiis.

Si mostra sorridente, sfoggiando la sua maglietta del Napoli, con tanto di logo azzurro, affiancato da Sofie Storm Gregersen, la sua bellissima fidanzata, di professione modella, che condividerà con lui questa esperienza in terra partenopea. Di lei, tuttavia, non si hanno molte notizie: pare che non ami esporsi molto in pubblico.

LEGGI ANCHE

UFFICIALE/ Jesper Lindstrom è un nuovo calciatore del Napoli: cambia la formula dell’affare

Lindstrom, nato nel 2000 a Taastrup, in Danimarca, è diventato ufficialmente parte del club dei campioni d’Italia nella giornata del 29 agosto: il centrocampista è stato acquistato dalla SSC Napoli a titolo definitivo in cambio di un compenso di 2,3 milioni di euro netti a stagione.

Prima ancora di disputare la prima partita in campo, il giocatore si è già mostrato gioioso per l’inizio della sua esperienza napoletana. Del resto, nella storia della squadra si contano tantissimi calciatori che giunti all’ombra del Vesuvio per finalità lavorative e di carriera sono rimasti letteralmente folgorati dalla bellezza, l’accoglienza e la calorosità della nostra città. Non è un caso che Dries Mertens abbia deciso di suggellare il suo rapporto con Napoli chiamando il suo primo figlio con il nome di Ciro e, insieme alla sua Kat, non perde mai occasione per ritornarci.