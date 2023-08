Serie A: Napoli-Lazio, arbitra Andrea Colombo di Como. I precedenti e le altre designazioni

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre. Sarà Andrea Colombo di Como il fischietto della sfida tra il Calcio Napoli e la Lazio che si disputerà sabato 2 settembre con fischio d’inizio alle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli assistenti saranno Mokhtar e Palermo, mentre in sala VAR ci saranno Di Paolo e Longo. Sono due i precedenti tra i campioni d’Italia in carica ed il direttore di gara lombardo: in entrambe le occasioni, risalenti al 2023, gli azzurri hanno vinto per 2-0 (contro il Sassuolo in trasferta e contro l’Atalanta in casa).

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI – LAZIO Sabato 02/09 h.20.45

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

SASSUOLO – H. VERONA Venerdì 01/09 h.18.30

PICCININI

BERCIGLI – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: DIONISI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – MILAN Venerdì 01/09 h.20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 02/09 h.18.30

ORSATO

ROCCA – VECCHI

IV: GUALTIERI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – FROSINONE Sabato 02/09 h.18.30

GUIDA

ROSSI C. – RICCI

IV: VOLPI

VAR: FABBRI

AVAR: MIELE

ATALANTA – MONZA Sabato 02/09 h.20.45

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

INTER – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – GENOA h. 18.30

CHIFFI

PERETTI – SEVERINO

IV: SANTORO

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

EMPOLI – JUVENTUS h. 20.45

AYROLDI

ROSSI M. – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

LECCE – SALERNITANA h. 20.45

MASSIMI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO