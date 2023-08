Sorteggio Champions, ci siamo: tutte le possibili avversarie del Napoli. Insidia Madrid

Oggi alle ore 18 ci saranno i tanto attesi sorteggi dei gironi di UEFA Champions League, che consentiranno al Calcio Napoli campione d’Italia in carica di conoscere le prossime avversarie europee. Alla luce dei risultati della due giorni continentale appena conclusasi, si sono qualificate al primo turno il Galatasaray di Dries Mertens, i portoghesi del Braga, gli svizzeri dello Young Boys, il Copenaghen, il PSV di Eindhoven ed infine i belgi dell’Antwerp.

Sorteggio gironi UEFA Champions League, le possibili avversarie della Società Sportiva Calcio Napoli

Queste le quattro fasce ufficiali, la Società Sportiva Calcio Napoli è inserita nella prima in quanto ha vinto lo Scudetto.

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

TERZA FASCIA

Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv, Copenaghen

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa

Della seconda fascia le avversarie da evitare sono le due madrilene e le inglesi, mentre tra terza e quarta non sembrano esserci avversarie che possono rappresentare reali problemi agli uomini di Rudi Garcia. Sarebbe suggestivo l’incrocio con i turchi del Galatasaray, squadra con cui milita il mai dimenticato ex Dries Mertens, e perché no proprio il Psv Eindhoven che sta per riaccogliere il figliol prodigo Hirving Lozano.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 IN TV, STREAMING, SKY, YOUTUBE, PRIME VIDEO

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2023/2024 può essere visto in diversi modi: si può accedere al canale 200, Sky Sport 24, a Canale 20 (canale 20, 120 o 520 HD), oppure utilizzare l’app di Prime Video o di Youtube su smart tv, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S, Xbox Series X, Google Chromecast e Amazon firestick.