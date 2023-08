Il ‘Cholito’ Simeone: “Voglio restare qui a vita. Napoli è il mio posto nel mondo”

L’attaccante argentino del Calcio Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. Protagonista della scorsa stagione nonostante un minutaggio non elevato, il Cholito è entrato subito nel cuore dei tifosi partenopei grazie all’attaccamento alla maglia ed alla città dimostrato fin dal primo giorno. “Vorrei rimanere a vita a Napoli, ma dovrò essere sempre all’altezza della situazione. Dipenderà tutto da me. Il riscatto del cartellino mi ha reso molto felice, questo è il mio posto nel mondo. Vincere qui da argentino è stato veramente speciale. Ho sgomitato nel calcio per dieci anni e so come vanno le cose. Mai sedersi“.

Il Cholito Giovanni Simeone a Repubblica: “Voglio rimanere a Napoli a vita, è il mio posto nel mondo”

Sull’eventualità di affrontare il padre in Champions League: “Non mi è ancora mai successo di sfidare il Cholo, chissà. Mi sento che una squadra spagnola ci toccherà, forse davvero l’Atletico Madrid di mio padre. Nel caso farò il massimo per batterlo, però: di questo sono certo“.

Sul sogno Champions: “È una competizione durissima e va preparata senza porsi un traguardo di partenza, secondo me, ma affrontando ogni partita come se fosse una finale. Nella scorsa stagione abbiamo ragionato così e la Società Sportiva Calcio Napoli è arrivata ai quarti di finale. Ci avviciniamo di nuovo alla Champions con ambizione e allo stesso tempo con rispetto“.

Sul suo ruolo nel nuovo Napoli: “Devo farmi trovare sempre pronto, aspettando che ci sia bisogno di me, come è successo nella stagione scorsa in campionato e in Champions League. Non mi sento sminuito da gregario, ognuno di noi ha il suo ruolo decisivo, nel gruppo“.

Sulla figura più importante nella crescita calcistica: “Nel calcio ho sempre fatto da me, ma chi sono diventato nella vita lo devo soprattutto ai miei genitori. Mio papà, il Cholo, mi ha insegnato che davanti alle difficoltà non si molla mai. Da mia madre ho imparato invece l’importanza della meditazione, a cui dedico del tempo ogni giorno. Mi rende più forte“.

Sul soprannome “Cholito”: “Ormai ho la mia identità e dopo dieci anni di carriera da professionista sono felice di essere soprannominato il Cholito , anche se non è stato facile uscire dall’ombra di un papà campione e soprattutto all’inizio mi sentivo sempre sotto esame: molto di più dei miei coetanei. Poi però l’ho accettato e sono andato avanti senza altri condizionamenti, nel bene e nel male: è da un bel po’ che ho fatto pace con l’etichetta di figlio d’arte. Alla Fiorentina ero compagno di Fede (Chiesa ndr) e abbiamo confrontato le nostre esperienze: abbastanza simili. È bello quando i sacrifici sono ripagati, nel mio caso con lo scudetto a Napoli“.

Sul famoso tatuaggio con il logo della Champions League: “Ma ho sempre creduto in me stesso e sapevo di poter arrivare a questi livelli. A 13 anni ho chiesto ai miei genitori il permesso per tatuarmi il simbolo della Champions League sull’avambraccio, come lo aveva all’epoca Eto’o. Nella scorsa stagione l’ho giocata e ho anche fatto gol, contro il Liverpool. È un altro cerchio della mia vita che s’è chiuso“.