DIRETTA/ Le avversarie del Napoli Champions League: il girone degli azzurri

I sorteggi della prossima UEFA Champions League che si sono svolti oggi a Montecarlo hanno stabilito che le avversarie del girone del Calcio Napoli sono (articolo in aggiornamento).

Le avversarie del Napoli in Champions League

La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione della Champions League, la 32ª con la forma attuale. La competizione è iniziata il 27 giugno 2023 con i turni preliminari ai quali hanno partecipato le squadre appartenenti ai campionati con il ranking più basso tra quelli europei. La finale si giocherà il 1º giugno 2024 allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l’edizione precedente.

I vincitori di questa edizione dovranno non solo sfidare i vincitori della UEFA Europa League 2023-2024 per la conquista della Supercoppa UEFA 2024, ma anche partecipare alla Coppa del mondo per club FIFA 2025, che vivrà secondo una nuova formula. Oltre a disputarsi ogni 4 anni, vi parteciperanno – per le squadre europee – le ultime 4 vincitrici della Champions League e le prime 8 squadre del ranking continentale complessivo degli ultimi 4 anni, tolte le già qualificate. In totale saranno 12. Il Napoli, perciò, per parteciparvi dovrà o vincere la Champions League, o scalare abbastanza posizioni.

Sorteggio Champions League: Napoli in prima fascia

La Società Sportiva Calcio Napoli era una delle squadre in prima fascia, che nella nuova formula della competizione è costituita dalle formazioni che hanno vinto i rispettivi campionati. Così la prima fascia era costituita da Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

La seconda fascia da Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid. La terza fascia da Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv, Copenaghen. La quarta fascia da Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa.

Dove vedere il sorteggio di Champions League 2023/2024

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2023/2024 può essere visto in diversi modi: si può accedere al canale 200, Sky Sport 24, a Canale 20 (canale 20, 120 o 520 HD), oppure utilizzare l’app di Prime Video o di Youtube su smart tv, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S, Xbox Series X, Google Chromecast e Amazon firestick.