Sorteggio Champions League, tutti i gironi: ancora il Real Madrid nel destino del Napol

Ancora il Real Madrid nel destino europeo del Calcio Napoli. Gli uomini di Rudi Garcia incontrano la peggiore delle avversarie inserite in seconda fascia, confermando nota scarsa fortuna in termini di sorteggi continentali. Oltre ai ‘blancos’ nel girone C i campioni d’Italia in carica affronteranno i portoghesi del Braga ed i tedeschi dell’Union Berlino.

Tutti i gironi della UEFA Champions League 2023/2024: sarà Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid

GIRONE A: Bayern Monaco (Ger), Manchester United (Eng), Copenhagen (Den), Galatasaray (Tur);

GIRONE B: Siviglia (Esp), Arsenal (Eng), Psv Eindhoven (Ned), Lens (Fra);

GIRONE C: SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI (ITA), Real Madrid (Esp), Braga (Por), Union Berlino (Ger);

GIRONE D: Benfica (Por), INTER (ITA), Salisburgo (Aut), Real Sociedad (Esp);

GIRONE E: Feyenoord (Ned), Atletico Madrid (Esp), LAZIO (ITA), Celtic (Sco);

GIRONE F: Paris SG (Fra), Borussia Dortmund (Ger), MILAN (ITA), Newcastle (Eng);

GIRONE G: Manchester City (Eng), RB Lipsia (Ger), Stella Rossa (Srb), Young Boys (Sui);

GIRONE H: Barcellona (Esp), Porto (Por), Shakhtar Donetsk (Ukr), Anversa (Bel).

Il calendario della SSC Napoli nelle settimane della Champions League

16 settembre: Genoa-Napoli (quarta giornata di Serie A)

19-20 settembre: Prima giornata gironi Champions League

24 settembre: Bologna-Napoli (quinta giornata di Serie A)

1 ottobre: Lecce-Napoli (settima giornata di Serie A)

3-4 ottobre: Seconda giornata gironi Champions League

8 ottobre: Napoli-Fiorentina (ottava giornata di Serie A)

22 ottobre: Verona-Napoli (nona giornata di Serie A)

24-25 ottobre: Terza giornata gironi Champions League

29 ottobre: Napoli-Milan (decima giornata di Serie A)

5 novembre: Salernitana-Napoli (undicesima giornata di Serie A)

7-8 novembre: Quarta giornata gironi Champions League

12 novembre: Napoli-Empoli (dodicesima giornata di Serie A)

26 novembre: Atalanta-Napoli (tredicesima giornata di Serie A)

28-29 novembre: Quinta giornata gironi Champions League

3 dicembre: Napoli-Inter (quattordicesima giornata di Serie A)

10 dicembre: Juventus-Napoli (quindicesima giornata di Serie A)

12-13 dicembre: Sesta giornata gironi Champions League

17 dicembre: Napoli-Cagliari (sedicesima giornata di Serie A)