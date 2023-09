Serie A, 3a giornata: Napoli-Lazio, le probabili formazioni. Finalmente Kvaratskhelia dal 1′

Il Calcio Napoli si appresta ad affrontare la SS Lazio allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, in un incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 2 settembre alle ore 20,45 contro i biancocelesti del mai dimenticato quanto divisivo Maurizio Sarri. I capitolini sono a sorpresa ultimi in classifica dopo due turni, in virtù delle sconfitte maturate a Lecce all’esordio (2-1) ed allo stadio Olimpico contro il Genoa neopromosso (0-1). I campioni d’Italia in carica invece si presentano alla sfida a punteggio pieno, grazie alle vittorie contro Frosinone (1-3) e Sassuolo (2-0) che hanno confermato quanto di buono fatto durante tutta la passata stagione, culminata con lo storico tricolore del 4 maggio 2023.

Rudi Garcia ritroverà finalmente Khvicha Kvaratskhelia dal primo minuto, sostituito in questo inizio di stagione da Giacomo ‘Jack’ Raspadori. Il georgiano, che dopo due minuti dal suo esordio in campionato domenica scorsa ha servito al capitano Giovanni Di Lorenzo il primo assist vincente della sua annata, formerà il tridente delle meraviglie con Victor Osimhen e Matteo Politano. Grande attesa per vedere Jesper Lindstrom allo stadio Maradona, il centrocampista appena arrivato dall’Eintracht di Francoforte su cui il club ripone tante aspettative. Si aspetta anche l’esordio ufficiale del difensore Natan, che non ha ancora calcato il terreno di gioco con la maglia azzurra neanche per un minuto. Il Napoli, spinto dal catino di Fuorigrotta, cercherà la terza vittoria su tre per arrivare alla sosta obbligata per le nazionali a punteggio pieno.

Società Sportiva Calcio Napoli-Società Sportiva Lazio, le probabili formazioni

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI (4-3-3): Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Gaetano

SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pedro