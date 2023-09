Alla scoperta di Wembley, il teatro dei sogni: sarà la sede della finale di Champions

La UEFA Champions League 2023/24 si concluderà a Londra allo stadio di Wembley. È lì che il Calcio Napoli sogna di arrivare alla fine del percorso europeo che inizierà ufficialmente tra il 19 ed il 20 settembre 2023. Gli azzurri campioni d’Italia in carica sono stati inseriti nel gruppo C assieme a Real Madrid, Braga ed Union Berlino.

UEFA Champions League 2023/2024, la finale si giocherà nel tempio del calcio: lo stadio di Wembley

L’appuntamento più importante nel calendario del calcio europeo per club torna a Londra per l’ottava volta (record), la terza nell’era della UEFA Champions League dopo le finali del 2011 e 2013. Questa sarà la 69esima edizione della principale competizione europea per club, la 32esima da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League.

Storia dello stadio di Wembley

• Wembley è stato sottoposto a una radicale trasformazione dall’ultima finale di Coppa dei Campioni del 1992, ma non ha perso il grande fascino che esercita su tifosi e giocatori. Le famose torri gemelle hanno fatto posto a un simbolico arco e l’impianto è stato totalmente ricostruito, diventando uno degli stadi più moderni e sensazionali al mondo.

• Con una capienza di circa 90.000 spettatori, il nuovo Wembley ha riaperto le porte nel 2007 e ospita le gare della nazionale inglese e le finali di coppa nazionale.

• Conosciuto come “la casa del calcio”, Wembley ha ospitato sette finali di Coppa dei Campioni, più di qualsiasi altro stadio. Il Milan ha sconfitto il Benfica per 2-1 nella prima finale europea a Wembley del 1963, mentre il Manchester United è stata la prima squadra inglese a vincere il trofeo grazie a un 4-1 ai supplementari contro la stessa formazione portoghese nel 1968.

Nel 1971, l’Ajax ha battuto il Panathinaikos 2-0 e ha sollevato il trofeo per la prima volta, mentre il Liverpool lo ha vinto contro il Club Brugge (1-0) nel 1978. Lo stadio è particolarmente caro al Barcellona, che si è imposto 1-0 ai supplementari contro la Sampdoria e ha vinto per la quarta volta nel 2011 battendo il Manchester United per 3-1. Infine, il Bayern ha battuto il Dortmund 2-1 nella finale tutta tedesca del 2013.

• Lo stadio di Wembley ha ospitato tutte e tre le partite del dell’Inghilterra nel Gruppo D di UEFA EURO 2020, oltre a due ottavi di finale, una semifinale e la finale, persa dai padroni di casa ai rigori contro l’Italia. Risultato più positivo per l’Inghilterra a UEFA Women’s EURO 2022, quando le Lionesses hanno superato la Germania 2-1 ai tempi supplementari e sono diventate campionesse d’Europa per la prima volta.

Lo stadio di Wembley originale, conosciuto come Empire Stadium (“Stadio dell’Impero”), era l’opera principale per l’Esposizione dell’Impero Britannico ed è stato inaugurato nell’aprile 1923. È stato il punto focale del calcio inglese fino al 2000; nel 2003 è stato demolito per fare posto all’impianto attuale.

• Il vecchio stadio di Wembley ha ospitato i Giochi Olimpici del 1948 e la finale di EURO ’96. Per gli inglesi, il suo momento migliore è arrivato senza dubbio il 30 luglio 1966, quando Geoff Hurst ha segnato una tripletta e ispirato il 4-2 ai supplementari tra Inghilterra e Germania Ovest nella finale della Coppa del Mondo FIFA.

Le date della Champions League 2023/24

Giornata 1: 19/20 settembre 2023

Giornata 2: 3/4 ottobre 2023

Giornata 3: 24/25 novembre 2023

Giornata 4: 7/8 novembre 2023

Giornata 5: 28/29 novembre 2023

Giornata 6: 12/13 dicembre 2023

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1 giugno 2024

Prossime finali di Champions League

2024: Wembley Stadium, Londra

2025: Fussball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa si vince?

Il trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5kg. “Non sarà un capolavoro a livello artistico, però ogni calciatore sogna di averlo tra le mani“, ha detto il suo creatore Jürg Stadelmann. I vincitori guadagnano anche il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2023/24 nella Supercoppa UEFA 2024.