La partita in programma sabato 2 settembre 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra Calcio Napoli e Società Sportiva Lazio sarà seguita in tutto il Mondo. come riportato dal sito ufficiale della squadra campione d’Italia, infatti, la città partenopea sarà in collegamento con le maggiori Nazioni Europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegate anche Australia, Canada, Usa, Cina, Giappone, Georgia, gli Stati africani di Angola, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbawe. Copertura diffusa in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

Come vedere Napoli-Lazio, trasmessa in tutto il mondo

Società Sportiva Calcio Napoli-Società Sportiva Lazio si potrà vedere in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 19:30. Per vederla in TV bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Lazio sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Lazio potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara. Si potrà vedere anche su NOW e Sky Go, sempre dopo avere sottoscritto un abbonamento con DAZN.