Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione: “Napoli è stata la mia felicità”

Luciano Spalletti è stato presentato alla stampa come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il tecnico di Certaldo, che ha condotto il Calcio Napoli allo storico tricolore conquistato il 4 maggio 2023, parlato anche del suo rapporto con la città partenopea ed ha affrontato lo spinoso tema riguardante la clausola rescissoria che il club azzurro aveva imposto nel caso in cui avesse ripreso ad allenare prima di un anno.

Presentazione commissario tecnico Italia, Luciano Spalletti: “Napoli è stata la mia felicità”

Sulla felicità provata a Napoli: “Cosa cerco? Cerco la felicità, perché è quella di cui abbiamo bisogno. Di solito però io non riesco a essere felice da solo. Non è che provo felicità per qualcosa che riguarda me stesso. La mia felicità è lo specchio che riflette verso gli altri. Non riesco a essere felice se non vedo la gente felice intorno a me. Quello diventa fondamentale. Napoli e i napoletani sono stati la mia felicità. Li ho visti talmente contenti e partecipi emotivamente che è quello che dipende dalla mia felicità. Io penso che questa cosa sia subito da chiarire anche con i calciatori, perché anche loro debbono essere felici di vestire questa maglia. Attraverso questa felicità si riesce a dare il meglio. Potrebbe essere un test. Bisogna urlare la nostra felicità a vestire questa maglia. Voglio vedere appartenenza. Perché non è una maglia qualunque“.

Sulla clausola rescissoria: “Il presidente l’ha anticipato, ha visto in me la determinazione di assumere l’incarico. Sono stato felicissimo dalla prima telefonata. Per quanto riguarda la Società Sportiva Calcio Napoli, è stata un’esperienza bellissima. Napoli, i napoletani, la squadra, qualcosa di travolgente, forse più di quello che uno si possa aspettare. E naturalmente è un ricordo bellissimo. La clausola non mi farà retrocedere dal pensiero di aver deciso la cosa corretta da fare. In questo senso ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto, dove stanno lavorando gli avvocati. E spero si possa arrivare prima possibile alla miglior soluzione per tutte e due le parti”.