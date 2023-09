Stanno facendo discutere le immagini che stanno circolando in rete nelle ultime ore, e che ritraggono l’ex allenatore del Calcio Napoli Maurizio Sarri mostrare il dito medio nei confronti di qualcuno. L’episodio ha creato molte polemiche, in quanto il gesto del tecnico della SS Lazio sembra arrivare dopo un “Forza Napoli” urlato da qualche tifoso presente. Sarri e la società biancoceleste hanno immediatamente smentito che la reazione dell’allenatore sia stata collegata proprio a quel grido: “Sui social stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato. Certamente non era rivolto a chi gridava forza Napoli“.

Maurizio Sarri mostra il dito medio verso un tifoso del Napoli: le immagini hanno fatto il giro del web

Con un virgolettato contenente le parole del mister pubblicato sul profilo ufficiale Twitter del club, i capitolini hanno provato a gettare acqua sul fuoco e spegnere sul nascere delle polemiche che potrebbero contribuire a creare un clima infuocato questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In realtà, per ora, la reazione all’episodio da parte dei tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli è stata di totale indifferenza. Il “comandante” oramai appartiene ad un passato che non tornerà più fatto di sogni infranti, spazzato via la notte del 4 maggio 2023 quando i partenopei sono riusciti a conquistare quello Scudetto che Maurizio aveva solo sfiorato, salvo poi andarlo a vincere allenando la Juventus e diventando così il più grande ‘core ingrato‘ della storia recente.

“Sui social stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato. Certamente non era rivolto a chi gridava forza Napoli”. Maurizio Sarri — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 1, 2023

