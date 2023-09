Serie A, gli anticipi del venerdì: primi tre punti per il Sassuolo, a Roma è notte fonda

Con i due anticipi del venerdì si è aperta la terza giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024: il Sassuolo ha conquistato i primi tre punti della sua stagione, grazie alla vittoria ottenuta al Mapei Stadium contro l’Hellas Verona, che aveva vinto le due partite iniziali piazzandosi a sorpresa in vetta alla classifica a punteggio pieno. Decisivo è stato il rientro di Domenico Berardi, autore di una doppietta. In serata, il Milan di Stefano Pioli ha espugnato lo stadio Olimpico (1-2), battendo una Roma in crisi profonda. Gli uomini di José Mourinho hanno ottenuto solo un punto nelle prime tre giornate di campionato: erano 28 anni che i giallorossi non iniziavano così male.

Serie A, terza giornata: gli anticipi del venerdì. Primi tre punti per il Sassuolo, è notte fonda per la Roma

SASSUOLO-HELLAS VERONA 3-1, IL TABELLINO DELLA GARA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Viña (20′ st Pedersen); Thorstvedt (20′ st Bajrami), Matheus Henrique, Boloca; Berardi (33′ st Ceide), Pinamonti (33′ st Mulattieri), Laurienté (41′ st Racic). A disposizione: Pegolo, Cragno, Ferrari, Viti, Volpato, Lipani. All.: Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Magnani; Faraoni (41′ st Terracciano), Duda (33′ st Djuric), Hongla (36′ Suat Serdar), Doig (41′ st Cabal); Folorunsho, Mboula (1′ st Bonazzoli); Ngonge. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Diao, Patané, Cissé. All.: Baroni

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 11′ Pinamonti (S), 11′ st Ngonge (H), 19′ st Berardi (S), 28′ st Berardi rig. (S)

Ammoniti: Boloca (S), Coppola, Magnani, Doig (H)

ROMA-MILAN 1-2, IL TABELLINO DELLA GARA

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (34′ st Pagano), Smalling, Llorente; Çelik (26′ st Spinazzola), Cristante, Paredes (26′ st Bove), Aouar (31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (26′ st Lukaku), Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Pisilli. All.: Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (20′ st Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (32′ st Okafor), Giroud (25′ st Pobega), Leao (32′ st Chukwueze). A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjær, Pellegrino, Adli, Musah, Romero. All.: Pioli

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 9′ rig. Giroud (M), 3′ st Leao (M), 45′ st+2′ Spinazzola (R)

Ammoniti: Loftus-Cheek (M), Paredes (R), Lukaku (R), okafor (M)

Espulsi: Tomori (M)