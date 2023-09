ADL agli sceicchi: “Con 200 milioni comprate solo un piede di Osimhen, tornate con 500”

Il Calcio Napoli è stato l’unico club in Europa a riuscire a respingere quest’estate le offerte multimilionarie provenienti dall’Arabia Saudita. Gli sceicchi hanno fatto incetta di calciatori, anche giovani, nei principali campionati del vecchio continente, dimostrando di avere un potere economico capace di convincere anche i più scettici. Tutti tranne i giocatori azzurri: prima Victor Osimhen, poi Mario Rui e soprattutto Piotr Zielinski, hanno infatti rifiutato cifre faraoniche, neanche lontanamente paragonabili agli attuali ingaggi, per rimanere ancora all’ombra del Vesuvio. La solidità finanziaria del club di Aurelio De Laurentiis, che non ha mai svenduto i suoi gioielli, ha sicuramente aiutato a coprire le spalle ai suoi talenti.

Aurelio De Laurentiis agli sceicchi arabi: “Con 200 milioni vi comprate solo un piede di Osimhen, tornate l’anno prossimo con 500”

Un cronista del rinomato quotidiano sportivo francese L’Equipe, ha rivelato un aneddoto curioso risalente alla trattativa di quest’estate tra il patron di Filmauro e i proprietari dell’Al Hilal: dopo aver ricevuto l’offerta di 200 milioni di euro per Victor Osimhen, De Laurentiis avrebbe risposto “con quei soldi ci comprate solo un piede del nostro attaccante, tornate l’anno prossimo con 500 milioni di euro e ne riparliamo, anche se potrebbero non bastare neanche quelli“. Insomma, il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli avrebbe sfidato a viso aperto gli sceicchi arabi, dimostrando di non temere la loro potenza economica, e di essere ben consapevole di avere in mano dei grandi talenti.

Oltre al rifiuto di Victor Osimhen, gli arabi hanno ricevuto anche un altro ‘no’ ad un’offerta apparentemente irrinunciabile: quello di Piotr Zielinski, che ha rimandato al mittente la proposta di uno stipendio sei volte più grande di quello percepito attualmente pur di rimanere al Napoli. Un atto d’amore che la piazza non ha dimenticato e non dimenticherà.