Quanto guadagnano i calciatori del Calcio Napoli? È una domanda che si fanno in molti, soprattutto i tifosi, ed in particolar modo dopo la vittoria dello Scudetto e l’esplosione di alcuni calciatori, primo tra tutti Khvicha Kvaratskhelia. Non solo, lo scorso anno la politica societaria è stata quella di ridurre il monte ingaggi, una linea che Aurelio De Laurentiis continua a perseguire ed, infatti, è ormai certo che Piotr Zielinski rinnoverà a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.

Quanto guadagnano i calciatori del Napoli: Kvaratskhelia meno di Natan

Le cifre riportate dal portale Calcio e Finanza sono in parte sorprendenti. Vediamo infatti che tra i meno pagati c’è proprio Kvaratskhelia, tra gli ultimi in classifica: c’è da dire che il giocatore è in trattativa per un rinnovo a cifre nettamente più alte di quelle attuali, eppure è altrettanto stupefacente come il ritocco non sia avvenuto ancora, dato che il georgiano al termine della scorsa stagione ha subito escluso qualsiasi ipotesi di cambiare maglia. È stata fermissima la sua volontà di restare tra le fila della Società Sportiva Calcio Napoli.

Victor Osimhen – 4,5 milioni di euro netti (5,9 milioni lordi)

Pietr Zielinski – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Stanislav Lobotka – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Giovanni Di Lorenzo – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Diego Demme – 2,5 milioni netti (3,2 milioni lordi)

Giacomo Raspadori – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Jesper Lindstrom – 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi)

Frank Anguissa – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Matteo Politano – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Mario Rui – 2,1 milioni netti (3,8 milioni lordi)

Alex Meret – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Amir Rrahmani – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Giovanni Simeone – 1,7 milioni netto (3,1 milioni lordi)

Mathias Olivera – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Eljif Elmas – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Jens Cajuste – 1,2 milioni netti (1,9milioni lordi)

Natan – 1,1 milioni netti (1,7 milioni lordi)

Leo Ostigard – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Juan Jesus – 1,0 milioni netti (1,85 milioni lordi)

Khvicha Kvaratskhelia – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Pierluigi Gollini – 400mila netti (724mila lordi)

Alessandro Zanoli – 80mila netti (148mila lordi)

Monte ingaggi ridotto rispetto all’anno scorso

Attualmente in monte ingaggi del Napoli è inferiore rispetto alla stagione 2022/23: 45,6 milioni di euro per gli ingaggi netti (circa 71,8 milioni lordi) contro un totale di 42,5 milioni di euro netti (68 milioni di euro lordi) di quest’anno. Al netto dei futuri rinnovi.