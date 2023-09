Serie A, terza giornata: il Napoli perde la vetta dopo 40 partite, Roma penultima

Con i due posticipi domenicali si è conclusa la terza giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024. La stagione sta iniziando ad entrare nel vivo, e con la chiusura del calciomercato i club hanno finalmente a disposizione le rose definitive almeno fino a dicembre. I campioni d’Italia della Società Sportiva Calcio Napoli hanno perso la vetta della classifica dopo ben 40 partite, ovvero dalla prima giornata dell’anno scorso: un cammino straordinario, quello degli azzurri, che sono arrivati a conquistare il terzo Scudetto della propria storia dopo ben 33 anni. La prima sconfitta dei partenopei in campionato è arrivata per mano della Lazio allo stadio Diego Armando Maradona: i biancocelesti di Maurizio Sarri sono così riusciti ad ottenere i primi 3 punti della stagione. A punteggio pieno rimangono così solo le due milanesi, ancora vittoriose, inseguite dalla Juventus (0-2 sul campo dell’Empoli) e, a sorpresa, dal Lecce (2-0 alla Salernitana), a quota 7. Primi successi anche per Sassuolo, Torino e Bologna, mentre è notte fonda per la Roma, penultima in classifica con un solo punto all’attivo in coabitazione con il Cagliari. L’ultima squadra rimasta a 0 è l’Empoli.

Serie A, terza giornata: risultati, marcatori e tabellini di tutte le partite

EMPOLI-JUVENTUS 1-2, IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini (16′ st Grassi), Marin (27′ st Kovalenko), Maleh; Baldanzi (16′ st Cancellieri), Caputo (27′ st Destro), Cambiaghi (38′ st Gyasi). Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (39′ st Weah), Miretti (16′ st Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (26′ st Cambiaso); Chiesa (39′ st Kean), Vlahovic (26′ st Milik). Allenatore: Allegri

ARBITRO: Ayroldi

MARCATORI: 24′ Danilo (J), 37′ st Chiesa (J)

AMMONITI: Locatelli (J), Bereszynski (E), Vlahovic (J), Miretti (J), Gyasi (E), Destro (E)

LECCE-SALERNITANA 2-0, ILTABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (33′ st Dorgu); Rafia (17′ st Blin), Ramadani, Kaba (17′ st Gonzalez); Almqvist, Krstovic (25′ st Piccoli), Banda (25′ st Strefezza). A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Venuti, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba. All.: D’Aversa.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (34′ st Tchaouna); Kastanos (16′ st Mazzocchi), Coulibaly (16′ st Martegani), Legowski (33′ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Jovane Cabral; Botheim (16′ st Ikwuemesi). A disposizione: Fiorillo, Costil, Allocca, Sambia, Fazio, Sfait. All.: Paulo Sousa

ARBITRO: Massimi.

MARCATORI: 6′ Krstovic (L), 53′ st rig. Strefezza (L)

AMMONITI: Lovato (S), Kaba (L), Banda (L), Legowski (S), Bohinen (S), Gonzalez (L)

TORINO-GENOA 1-0, IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (37′ st Lazaro), Ricci, Linetty (30′ st Ilic), Vojvoda; Tameze (19′ st Seck), Vlasic (19′ st Radonjic); Zapata (19′ st Pellegri). A disposizione: Gemello, Zima, Karamoh, Sazonov, Gineitis, Popa, Soppy, N’Guessan. Allenatore: Juric

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (41′ st Hefti), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj (41′ st Martin), Strootman (12′ st Kutlu); Malinovskyi (12′ st Thorsby), Gudmundsson; Retegui (30′ st Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Jagiello, Puscas. Allenatore: Gilardino

ARBITRO: Chiffi

MARCATORI: 45’+4′ st Radonjic (T)

AMMONITI: Badelj (G), Malinovskyi (G), Strootman (G), Seck (T), Pellegri (T), Thorsby (G), Bani (G)

INTER-FIORENTINA 4-0, IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (25′ st Cuadrado), Barella (14′ st Frattesi), Calhanoglu (33′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25′ st C. Augusto); Thuram (25′ st Arnautovic), Martinez. A disp.: Audero, Calligaris, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Kamaté, Sarr. All.: Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (30′ st Amatucci), Mandragora; Gonzalez (10′ st Brekalo), Bonaventura (10′ st Infantino), Kouamé (1′ st Sottil); Beltran (1′ st Nzola). A disp.: Terracciano, Martinelli, Mina, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Duncan, Comuzzo, Kokorin. All.: Italiano

ARBITRO: Marchetti

MARCATORI: 23′ Thuram, 8′ st Martinez, 13′ st rig. Calhanoglu, 28′ st Martinez

AMMONITI: Ranieri (F)

NAPOLI-LAZIO 1-2, IL TABELLINO

CALCIO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera (21′ st Mariu Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (39′ st Simeone); Politano (30′ st Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (21′ st Raspadori). A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Russo, Zerbin. All.: Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (35′ st Pellegrini); Kamada (20′ st Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (35′ st Pedro), Immobile (48′ st Castellanos), Zaccagni (48′ st Isaksen). A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Gila, Vecino, Basic, Lazzari, Rovella. All.: Sarri

ARBITRO: Colombo

MARCATORI: 30′ Luis Alberto (L), 32′ Zielinski (N), 7′ st Kamada (L)

AMMONITI: Zaccagni, Luis Alberto (L)

UDINESE-FROSINONE 0-0, IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Joao Ferreira (17′ st Ebosele), Samardzic (34′ st Quina), Walace, Lovric, Kamara (17′ st Zemura); Thauvin (34′ st Vivaldo), Lucca (22′ st Success). A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Kristensen, Nwachukwu, Zarraga, Aké, Camara, Pejicic. All.: Sottil

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (35′ st Caso); Soulé (19′ st Baez), Harroui (46′ st Garritano), Gelli; Cheddira (35′ st Cuni). A disp.: Frattali, Cerofolini, Okoli, Lusuardi, Brescianini, Kvernadze, Kaio Jorge. All.: Di Francesco

ARBITRO: Guida

AMMONITI: Soulé (F), Thauvin (U), Baez (F), Kabasele (U)

BOLOGNA-CAGLIARI 1-0, IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posh (83′ De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen; Moro (68′ Urbanksi), Aebischer (83′ El Azzouzi); Ndoye (68′ Orsolini), Ferguson, Karlsson (86′ Fabbian); Zirkzee. Allenatore: Motta

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa (67′ Oristanio), Dossena, Wieteska, Augello (71′ Azzi); Nandez (47′ Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (67′ Deiola); Luvumbo, Petagna (46′ Shomurodov). A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati, Obert. Allenatore: Ranieri

MARCATORI: 22′ Luvumbo (C), 59′ Zirkzee (B), 89′ Fabbian (B)

AMMONITI: Ferguson (B), Sulemana, Makoumbou (C)

ATALANTA-MONZA 3-0, IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac (44′ st Palomino); Zappacosta (31′ st Holm), De Roon, Ederson, Ruggeri (31′ Bakker); Koopmeiners; De Ketelaere (37′ st Lookman), Scamacca (37′ st Muriel). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Pasalic, Adopo, Bonfanti, Palestra. All.: Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì (21′ st A. Carboni), Caldirola; Birindelli, Gagliardini (21′ st Bondo), Pessina, Ciurria; Caprari (15′ st Vignato), Colpani (30′ st Machin); Mota Carvalho (15′ st Colombo). A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, F. Carboni, Pedro Pereira, V. Carboni, Maric, Cittadini, Kyriakopoulos. All.: Palladino

ARBITRO: Marcenaro

MARCATORI: 35′ Ederson, 42′ Scamacca, 17′ st Scamacca

AMMONITI: Pessina (M), Marì (M), Izzo (M)