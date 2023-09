Il Napoli perde completamente la testa: “Rinnovo Kvaratskhelia? Si tratta di ca**ate”

La Società Sportiva Calcio Napoli ha pubblicato un tweet polemico sul profilo ufficiale del club, sottolineando con una colorita espressione virgolettata come la trattativa in atto per il rinnovo contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia sia solo un’invenzione dei media. Questo il testo del post: “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

Un’espressione colorita che inevitabilmente ha avuto un eco polemico sul web, oltre che ad aprire un dibattito sul contratto di Kvaratskhelia, il cui stipendio è di 1 milione di euro a stagione: decisamente ‘basso’ rispetto ad esempio ai nuovi acquisti Natan e Cajuste, che guadagneranno 1,1 e 1,2 mln di euro netti a stagione superando addirittura quello del miglior calciatore della passata Serie A. Il futuro del georgiano, uno dei trascinatori del Calcio Napoli tricolore, rischia così di diventare un vero e proprio caso: il contratto è sicuramente lungo, ma la sua busta paga va ritoccata prima che qualche top club si fiondi su di lui. Sarebbe troppo semplice per le grandi società mettere in piedi un’offerta migliore, rendendo impossibile una sua permanenza in azzurro.