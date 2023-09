Champions League, il Napoli presenta la lista UEFA: Diego Demme l’unico escluso

Il Calcio Napoli si prepara alla prossima Champions League, obiettivo chiaramente posto dal presidente Aurelio De Laurentiis ad inizio stagione. Fin dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia è stata evidente l’ambizione del club: la pià importante competizione a livello continentale non sarà solo una passerella di lusso. Dopo il sorteggio che ha dato agli azzurri il Real Madrid, Braga e Union Berlino, sono arrivate le conferme e l’ufficialità della lista dei convocati per le partite europee della fase a gironi, che inizierà in Portogallo il 20 settembre prossimo e si protrarrà fino a dicembre. Non ci sono grosse novità per i campioni d’Italia in carica, c’è solo un escluso ed è Diego Demme. Il centrocampista tedesco ampiamente fuori dai piani del tecnico francese, aspetta solo il mercato invernale per poter lasciare Napoli.

La lista dei convocati della Società Sportiva Calcio Napoli in vista della UEFA Champions League

Come detto in precedenza, non ci sono particolari sorprese. Solo Diego Demme tra gli esclusi. C’è anche Natan che aspetta il suo esordio con la maglia azzurra. Presenti tutti e due gli altri nuovi acquisti: Jens Cajuste e Jesper Lindstrom. Sorprende invece la presenza del giovane Lorenzo Russo, il centrocampista classe 2005 convocato da Garcia secondo l’obbligo dei tre calciatori provenienti dalla giovanile imposto dalla UEFA. Gli altri due sono Zerbin e Zanoli. La lista completa:

Portieri: Nikita Contini, Pierluigi Gollini, Alex Meret