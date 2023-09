Quindici azzurri impegnati con le rispettive nazionali: il calendario delle partite

Saranno ben quindici i giocatori del Calcio Napoli impegnati in questi giorni per le partite di qualificazione ai prossimi campionati europei, ai mondiali ed alla coppa delle nazioni africane. Si inizierà giovedì 7 settembre con Linstrom, Ostigard e Zielinski, mentre si chiuderà il 12 con quasi tutti in campo. La maggior parte dei convocati sarà impegnata in due partite, eccezion fatta per Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa, che giocheranno un solo match.

Quindici calciatori della Società Sportiva Calcio Napoli convocati dalle rispettive nazionali: tutte le partite

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Giacomo Raspadori della Società Sportiva Calcio Napoli sono stati inseriti nella lista del Commissario Tecnico Luciano Spalletti per la doppia sfida di qualificazioni europee: Macedonia-Italia (9 settembre) e Italia-Ucraina (12 settembre).

Jens Cajuste: Estonia-Svezia (9 settembre); Svezia-Austria (12 settembre)

Eljif Elmas: Macedonia-Italia (9 settembre); Malta-Macedonia (12 settembre)

Stanislav Lobotka: Slovacchia-Portogallo (8 settembre); Slovacchia-Liechtenstein (11 settembre)

Jesper Lindstrom: Danimarca-San Marino (7 settembre); Finlandia-Danimarca (10 settembre)

Leo Ostigard: Norvegia-Giordania (7 settembre): Norvegia-Georgia (12 settembre)

Amir Rrahmani: Kosovo-Svizzera (9 settembre); Romania-Kosovo (12 settembre)

Piotr Zielinski: Polonia-Far Oer (7 settembre); Albania-Polonia (10 settembre)

Mathias Olivera: Uruguay-Cile (9 settembre); Ecuador-Uruguay (12 settembre)

Victor Osimhen: Nigeria-Sao Tome Principe (10 settembre)

Khvivha Kvaratskhelia: Georgia-Spagna (8 settembre); Norvegia-Georgia (12 settembre)

Frank Zambo Anguissa: Camerun-Burundi (12 settembre)