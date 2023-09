Lindstrom: “Il Napoli è uno dei migliori club al mondo. Mi hanno detto che giocherò”

Il nuovo acquisto del Calcio Napoli Jesper Lindstrom ha risposto alla convocazione della nazionale danese, con cui giocherà le due partite valide per le qualificazioni ai prossimi Europei contro San Marino e Finlandia. Arrivato nel ritiro organizzato presso l’Hotel Marienlyst di Helsingør, il nuovo acquisto azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa riportate dal giornale danese Tipsbladet.

Jesper Lindstrom: “La Società Sportiva Calcio Napoli è uno dei migliori club al mondo, mi hanno detto che giocherò”

“Il mio passaggio alla Società Sportiva Calcio Napoli è stato molto frenetico: sono stati giorni concitati dove le cose sono cambiate rapidamente. All’improvviso ho fatto le valigie ed ho preso l’aereo: addio Francoforte, il mio sogno si stava realizzando”.

“Non vedevo l’ora che accadesse qualcosa del genere. Sarei stato pronto a rimanere a Francoforte ma così è stato decisamente più bello. Non sei sicuro di nulla finché non ti siedi con carta e penna in mano. Quindi sì, mi sono seduto e ho pensato: sono un giocatore del Francoforte o del Napoli? Se non avesse funzionato e fossi ancora a Francoforte, sarei stato anche molto contento, perché io e la mia ragazza ci siamo divertiti a Francoforte”.

“C’era anche il Liverpool su di me, ma avrei avuto spazio per giocare? Sarebbe intelligente andare al Liverpool? Sono un tifoso del Liverpool, quindi sarebbe stata un’esperienza follemente interessante. Ma se non avessi giocato? Tanto vale sedermi e guardarli in TV mentre gioco per un altro club. Adesso ho un’età in cui devo giocare un po’ a calcio. Ecco perché penso che il Napoli sia un buon cambiamento. È uno dei migliori club del mondo e hanno detto che giocherò e avrò molte occasioni”.

“Camminare per la città non è possibile, ed è anche per questo che la maggior parte dei giocatori vive fuori città. Non puoi andare a fare una passeggiata. Allora devi coprirti, perché se ti vedono insistono per fare foto. Sapevo che era così, soprattutto a Napoli perché in città c’è un solo club”.

“Abbiamo guardato il sorteggio di Champions League tutti assieme dopo l’allenamento. Speravo di beccare il Copenaghen, avevamo il 50% di possibilità, purtroppo non è andata così. Sarebbe stato divertente giocare in Danimarca”.