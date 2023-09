Da una sosta all’altra: il tour de force del Napoli fino alla prossima pausa di ottobre

Il mese di settembre del Calcio Napoli non è iniziato nel modo migliore: gli azzurri hanno perso il primato in classifica dopo un anno esatto, in virtù della sconfitta maturata allo stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri. La sosta per la finestra imposta dalle partite delle nazionali ha privato Rudi Garcia di ben quindici calciatori, e che rientreranno tra il 12 ed il 13 settembre in città. Saranno dunque due i giorni che il nuovo allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli avrà a disposizione per preparare il tour de force che inizierà il 16 settembre, e che vedrà la sua squadra scendere in campo ben 7 volte in 23 giorni.

Una partita ogni tre, per intenderci, di cui ben quattro in trasferta. Spicca ovviamente la super sfida di Fuorigrotta in programma il prossimo 3 ottobre contro il Real Madrid, e valida per la seconda giornata di Champions League. La manifestazione iridata continentale si aprirà per gli azzurri il 20 settembre con la trasferta di Braga, quattro giorni dopo il match di Marassi contro il neopromosso Genoa. Poi sarà la volta di Bologna, che chiuderà il trittico di trasferte in una settimana, di sicuro quella più difficile per il club dal punto di vista logistico. Dal 27 settembre fino alla sosta di ottobre, il Napoli rimarrà al sud, giocando per tre volte in casa (Udinese, Real e Fiorentina), ed una a Lecce.

Genoa, Bologna, Udinese, Lecce e Fiorentina: un ciclo che appare decisamente alla portata del Napoli, e che lo può rilanciare in classifica in maniera determinante. Più complesso il discorso europeo: l’obiettivo numero uno è vincere a Braga, per presentarsi alla sfida dei sogni con i blancos dell’ex Carlo Ancelotti con meno pressione addosso.

Il calendario del tour del force della Società Sportiva Calcio Napoli

16.09 20:45 Genoa-Napoli (Serie A)

20.09 21:00 Braga-Napoli (Champions League)

24.09 15:00 Bologna-Napoli (Serie A)

27.09 15:00 Napoli-Udinese (Serie A)

01.10 15,00 Lecce-Napoli (Serie A)

03.10 21,00 Napoli-Real Madrid (Champions League)

08.10 15,00 Napoli-Fiorentina (Serie A)