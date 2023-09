Il nuovo acquisto del Calcio Napoli Jens Cajuste ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione del ritiro che sta sostenendo con la nazionale svedese. Dopo un esordio non semplice contro il Frosinone, Rudi Garcia ha preferito relegarlo in panchina per le successive due partite. A riportare le parole è stato il quotidiano Expressen.

Jens Cajuste ha parlato dei nuovi compagni della Società Sportiva Calcio Napoli dal ritiro della nazionale svedese

Sul passaggio alla Società Sportiva Calcio Napoli. “È successo molto velocemente. Tutto è stato completato in una settimana. Ho visto già molte cose nuove in Italia, è stato divertente. La città è fantastica, così come il club. I giocatori del Napoli sono di un altro livello”.

Sull’annuncio il giorno del suo compleanno. “Probabilmente posso tranquillamente dire che è stato il mio miglior compleanno finora”.

Sulle sue aspettative. “Voglio entrare bene e contribuire alla causa. Ci saranno occasioni per giocare. Sono rimasto un po’ sorpreso quando ho saputo dell’interesse, ma quando l’ho capito ne sono rimasto affascinato ed estremamente felice”.

Su cosa l’ha impressionato di più. “Il livello dei giocatori. Vanno molto veloci tatticamente e tecnicamente. Più veloci del solito. Questa è probabilmente la differenza più grande e la concorrenza è enorme. Non è facile, ma è anche un’occasione per imparare”.

Sull’esordio. “Ovviamente è stato un inizio difficile per me. Non conoscevo bene i giocatori, ma nel calcio succede così. Adesso l’ho lasciato andare. La pressione la senti, è chiaro. Ma preferisco sentire la pressione su questo palco piuttosto che il contrario. Ho seguito molto il Napoli in questi anni, soprattutto l’anno scorso quando andò benissimo“.

Sul calciatore che più l’ha colpito. “Frank Zambo Anguissa. Per me è completo. È un grande giocatore“.