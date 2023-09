Champions League in chiaro in tv su Mediaset, quando andrà in onda il Napoli su Canale 5

Si avvicina la tanto attesa UEFA Champions League: il Calcio Napoli se la vedrà con Braga, Real Madrid e Union Berlino nella fase a gironi. Le partite degli azzurri campioni d’Italia in carica saranno trasmesse in pay per view da Sky Sport, Mediaset Infinity ed Amazon Prime Video. Per quanto riguarda i match in chiaro su Mediaset, sono state pubblicate le sei sfide che andranno in onda: i tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli che non dispongono di un abbonamento satellitare potranno vedere gratis su Canale 5 la gara valida per la terza giornata del girone C contro l’Union Berlino, in programma in Germania il 24 ottobre alle 21.

PRIMA GIORNATA, GIRONE E

Lazio-Atlético Madrid martedì 19 settembre ore 21 (Gruppo E) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

SECONDA GIORNATA, GIRONE D

Inter-Benfica martedì 3 ottobre ore 21 (Gruppo D) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

TERZA GIORNATA, GIRONE C

Union Berlino-Napoli martedì 24 ottobre ore 21 (Gruppo C) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

QUARTA GIORNATA, GIRONE F

Milan-PSG martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo F) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

QUINTA GIORNATA, GIRONE F

Milan-Borussia Dortmund martedì 28 novembre ore 21 (Gruppo F) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

SESTA GIORNATA, GIRONE D

Inter-Real Sociedad martedì 12 dicembre ore 21 (Gruppo D) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Tutte le altre partite della fase a gironi di UEFA Champions League saranno trasmesse in diretta TV da Sky Sport e in streaming da Mediaset Infinity, fatta eccezione per le scelte di Amazon Prime Video, di cui due sono ancora da definire.