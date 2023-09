Campionato Primavera 2, il calendario completo del Napoli di Andrea Tedesco

È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera 2, che disputerà la squadra giovanile di punta della Società Sportiva Calcio Napoli dopo la dolorosa retrocessione arrivata la stagione passata. I ragazzi del nuovo allenatore Andrea Tedesco giocheranno le partite in casa allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dove esordiranno il prossimo 16 settembre contro i siciliani del Palermo. Gli azzurrini sono stati inseriti nel girone B della competizione, assieme alle squadre del centro sud. Con i partenopei ci saranno anche le campane Salernitana e Benevento.

Novità di quest’anno è il calendario asimmetrico: il girone di ritorno, pertanto, non rispecchierà quello di andata, a beneficio dello spettacolo e dell’imprevedibilità. La 1a giornata scatterà il 16/09/2023 per un totale di 30 turni con l’ultimo che si disputerà il 18/05/2024. Previsti, come di consueto, playoff (quarti di finale, semifinale e finale) e playout (andata e ritorno) che decreteranno, rispettivamente, promozione al Campionato Primavera 1 e permanenza nel Campionato Primavera 2.

Campionato Primavera 2, girone B: il calendario completo della Società Sportiva Calcio Napoli

1ª GIORNATA 16 SETTEMBRE 2023 CALCIO NAPOLI – PALERMO

2ª GIORNATA 23 SETTEMBRE 2023 NAPOLI – COSENZA

3ª GIORNATA 30 SETTEMBRE 2023 TERNANA – NAPOLI

4ª GIORNATA 07 OTTOBRE 2023 CESENA – NAPOLI

5ª GIORNATA 21 OTTOBRE 2023 NAPOLI – BARI

6ª GIORNATA 28 OTTOBRE 2023 SPEZIA – NAPOLI

7ª GIORNATA 04 NOVEMBRE 2023 NAPOLI – V. ENTELLA

8ª GIORNATA 11 NOVEMBRE 2023 PESCARA – NAPOLI

9ª GIORNATA 25 NOVEMBRE 2023 NAPOLI – BENEVENTO

10ª GIORNATA 02 DICEMBRE 2023 SALERNITANA – NAPOLI

11ª GIORNATA 09 DICEMBRE 2023 NAPOLI – CROTONE

12ª GIORNATA 16 DICEMBRE 2023 PERUGIA – NAPOLI

13ª GIORNATA 23 DICEMBRE 2023 NAPOLI – MONOPOLI

14ª GIORNATA 13 GENNAIO 2024 ASCOLI – NAPOLI

15ª GIORNATA 20 GENNAIO 2024 NAPOLI – PISA

16ª GIORNATA 27 GENNAIO 2024 COSENZA – NAPOLI

17ª GIORNATA 03 FEBBRAIO 2024 NAPOLI – TERNANA

18ª GIORNATA 10 FEBBRAIO 2024 BARI – NAPOLI

19ª GIORNATA 17 FEBBRAIO 2024 V. ENTELLA – NAPOLI

20ª GIORNATA 24 FEBBRAIO 2024 NAPOLI – SPEZIA

21ª GIORNATA 02 MARZO 2024 MONOPOLI – NAPOLI

22ª GIORNATA 09 MARZO 2024 NAPOLI – CESENA

23ª GIORNATA 16 MARZO 2024 NAPOLI – PESCARA

24ª GIORNATA 30 MARZO 2024 PALERMO – NAPOLI

25ª GIORNATA 06 APRILE 2024 NAPOLI – PERUGIA

26ª GIORNATA 13 APRILE 2024 CROTONE – NAPOLI

27ª GIORNATA 20 APRILE 2024 NAPOLI – SALERNITANA

28ª GIORNATA 27 APRILE 2024 BENEVENTO – NAPOLI

29ª GIORNATA 04 MAGGIO 2024 NAPOLI – ASCOLI

30ª GIORNATA 11 MAGGIO 2024 PISA – NAPOLI