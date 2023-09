Il paradosso del Napoli Primavera: retrocesso a maggio, giocherà la Champions dei giovani

Il Calcio Napoli Primavera si appresta ad esordire il 20 settembre in UEFA Youth League contro il Braga. Gli azzurrini giocheranno infatti la Champions League degli ‘under’ come di consueto grazie alla qualificazione della prima squadra alla competizione iridata. La formula del torneo prevede che tutte le squadre giovanili delle 32 (dall’anno prossimo 36) pretendenti alla coppa dalle grandi orecchie, disputino il torneo parallelo dedicato alle rispettive selezioni under 19. I gironi delle due rassegne sono equivalenti, così come il calendario, in modo da favorire almeno nella prima fase gli spostamenti dei club. La Società Sportiva Calcio Napoli, dopo la dolorosa retrocessione della passata stagione, ha cambiato guida tecnica, affidandosi al talentuoso Andrea Tedesco.

Youth League, la Società Sportiva Calcio Napoli retrocessa a maggio disputerà la Champions dei giovani

Gruppo A: Bayern Monaco (GER), Manchester United (ENG), Copenhagen (DEN), Galatasaray (TUR)

Gruppo B: Siviglia (ESP), Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Lens (FRA)

Gruppo C: Napoli (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlin (GER)

Gruppo D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salisburgo (AUT), Real Sociedad (ESP)

Gruppo E: Feyenoord (NED), Atlético (ESP), Lazio (ITA), Celtic (SCO)

Gruppo F: Paris Saint-Germain (FRA), Borussia Dortmund (GER), AC Milan (ITA), Newcastle United (ENG)

Gruppo G: Manchester City (ENG), Lipsia (GER), Crvena zvezda (SRB), Young Boys (SUI)

Gruppo H: Barcellona (ESP), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Anversa (BEL)

• Le otto vincitrici dei gironi raggiungeranno direttamente gli ottavi di finale.

• Le otto seconde classificate andranno agli spareggi contro le vincitrici del percorso Campioni nazionali, che emergeranno dopo due turni a eliminazione diretta con 32 partecipanti.

• Seguono questo percorso il Barcellona (due volte vincitore, record ex equo) e le ex campioni Benfica, Porto, Real Madrid e Salisburgo (l’AZ Alkmaar campione in carica è nel percorso Campioni nazionali).

• Seguono questo percorso anche Paris Saint-Germain e Shakhtar, ex vicecampioni.

• Atlético, Barcelona, Bayern, Benfica, Man City, Paris, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte e 10 le edizioni della competizione, che ha preso il via nel 2013/14 (l’edizione 2020/21 è stata cancellata).

• Le squadre al debutto in questo percorso sono Anversa, Braga, Lazio, Lens, Newcastle e Union Berlin.

Il sorteggio del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League ha definito due turni a eliminazione diretta per 32 delle 64 partecipanti, tra cui l’AZ Alkmaar campione in carica.

Questo percorso vede in gara le vincitrici del campionato nazionale giovanile delle 32 federazioni con il ranking più alto le cui squadre maggiori non si siano qualificate per la fase a gironi di Champions League (e quindi per il percorso Champions League).

In seguito, le otto vincitrici del secondo turno del percorso Campioni nazionali ospiteranno le otto seconde classificate dei gironi del percorso Champions League agli spareggi. Le otto vincitrici degli spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi agli ottavi di finale; quindi, la fase a eliminazione diretta condurrà a una fase finale a quattro squadre in sede unica ad aprile.

Youth League, i due turni preliminari del percorso Campioni nazionali: c’è anche il Lecce

Primo turno (4 e 25 ottobre)

Lech Poznań (POL) – Nantes (FRA)

PAFOS F.C. (CYP) – Žilina (SVK)

Ruh Lviv (UKR) – Sarajevo (BIH)

Sparta Praha (CZE) – Maccabi Haifa (ISR)

AZ Alkmaar (NED) – Klaipeda (LTU)

Malmö (SWE) – HJK Helsinki (FIN)

Molde (NOR) – Hamilton Academical (SCO)

Famalicão (POR) – Midtjylland (DEN)

Turan Turkistan (KAZ) – Sheriff Tiraspol (MDA)

Universitatea Craiova (ROU) – Partizan (SRB)

Olympiacos (GRE) – Lecce (ITA)

Dinamo Minsk (BLR) – Ludogorets 1945 (BUL)

Maribor (SVN) – Mainz 05 (GER)

Gent (BEL) – Basel (SUI)

Dinamo (CRO) – İstanbul Basaksehir (TUR)

Gabala (AZE) – Puskás Akadémia (HUN)

Secondo turno (8 e 29 novembre)

Ruh Lviv (UKR) / Sarajevo (BIH) – Famalicão (POR) / Midtjylland (DEN)

Lech Poznań (POL) / Nantes (FRA) – Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN)

Molde (NOR) / Hamilton Academical (SCO) – AZ Alkmaar (NED) / Klaipeda (LTU)

Sparta Praha (CZE) / Maccabi Haifa (ISR) – PAFOS (CYP) / Žilina (SVK)

Gent (BEL) / Basel (SUI) – GNK Dinamo (CRO) / İstanbul Basaksehir (TUR)

Gabala (AZE) / Puskás Akadémia (HUN) – Olympiacos (GRE) / Lecce (ITA)

Maribor (SVN) / Mainz 05 (GER) – Dinamo Minsk (BLR) / Ludogorets 1945 (BUL)

Turan Turkistan (KAZ) / Sheriff Tiraspol (MDA) – Universitatea Craiova (ROU) / Partizan (SRB)