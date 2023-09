Stipendi Serie A, la top 10 è sorprendente: il primo ha guadagnato 50mila euro al minuto

La classifica dei calciatori più pagati in Serie A è davvero sorprendente. Le prime dieci posizioni sono occupate da calciatori che appartengono soprattutto a Juventus, Inter e Milan, con Roma e Lazio ad aggiungere qualche elemento. L’unico calciatore del Calcio Napoli campione d’Italia in carica presente è il capocannoniere Victor Osimhen, all’ottavo posto della graduatoria, almeno per ora, con uno stipendio di 4,5 milioni netti a stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, le prime tre posizioni sono davvero imbarazzanti: con buona pace di Dusan Vlahovic, terzo in classifica con 7 milioni di euro e che quantomeno dimostra di avere le potenzialità per affermarsi definitivamente in massima divisione, sconvolgono gli stipendi di Adrien Rabiot (7 milioni), il nuovo acquisto della Roma Romelu Lukaku (7,5 milioni di euro) scartato dall’Inter e considerato ormai lontano parente di quello apprezzato alla prima esperienza in maglia nerazzurra, e soprattutto Paul Labile Pogba (8 milioni di euro). Il francese, imbarazzante a dirlo, è il calciatore più pagato dell’intera Serie A. L’anno scorso, complice un infortunio, ha giocato 10 partite: 6 in campionato, 3 in Europa League e 1 in coppa Italia, per un totale di 161′. Questo vuol dire che il club bianconero ha pagato ogni minuto del suo centrocampista quasi 50mila euro.

Stipendi serie A, i 10 calciatori più pagati