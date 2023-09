Zielinski, infortunio con la Polonia: questa sera non giocherà, potrebbe rientrare a Napoli

Il centrocampista del Calcio Napoli Piotr Zielinski si è infortunato ieri durante l’ultima sessione di allenamento della Polonia prima della sfida in programma questa sera contro le Isole Faroe e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Secondo quanto riportato dai media polacchi, il giocatore avrebbe riportato un problema fisico che lo terrà fuori dalla partita di oggi. Nelle prossime ore lo staff medico valuterà se l’azzurro sarà in grado di recuperare in tempo per disputare la partita contro l’Albania in programma il 10 settembre, oppure se tornerà in anticipo alla volta di Castel Volturno per recuperare coadiuvato dallo staff della Società Sportiva Calcio Napoli.