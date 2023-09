Mondiali per club 2025, lotta a distanza Napoli-Milan: quante possibilità hanno gli azzurri

Il Calcio Napoli si appresta ad esordire in UEFA Champions League. Il 20 settembre 2023 gli azzurri scenderanno in campo a Braga per la prima partita del girone C. Il cammino europeo degli uomini di Rudi Garcia in questa stagione sarà fondamentale non solo per la competizione in sé, ma anche perché se sarà migliore di quello del Milan il club di Aurelio De Laurentiis si qualificherà al primo, storico Mondiale per club a 32 squadre in programma negli Stati Uniti d’America tra giugno e luglio del 2025.

I campioni d’Italia in carica dovranno rosicchiare ai rossoneri solo 6 punti nello speciale ranking UEFA (di cui si considerano solo quelli fatti in Champions League per la qualificazione ai mondiali) per accaparrarsi il secondo e ultimo posto disponibile per le squadre italiane. I gironi delle due presentano delle differenze di valori che potrebbero avvantaggiare il Napoli nella rimonta: per ogni vittoria la UEFA assegna 2 punti, 1 per il pareggio. Considerando equivalenti Real Madrid e Paris Saint Germain, le altre due squadre presenti nel gruppo dei partenopei Union Berlino e Braga sono ben più alla portata di Borussia Dortmund e Newcastle. Potrebbero essere proprio le partite contro queste avversarie a rappresentare il momento più propizio per effettuare il sorpasso. Se poi tra Napoli e Milan solo Di Lorenzo e compagni si dovessero qualificare agli ottavi, i giochi sarebbero matematicamente chiusi: il passaggio del turno vale infatti ben 4 punti. C’è solo un’opzione che vanificherebbe tutto: la concessione alla Juventus della partecipazione nonostante la multa e l’esclusione dalle competizioni comminata da Ceferin. I bianconeri hanno infatti 47 punti: il Napoli dovrebbe conquistarne 19 per scavalcarla. Facendo un rapido calcolo, bisognerebbe vincere le quattro partite contro Union Berlino e Braga, qualificarsi agli ottavi, vincere entrambe le partite e vincerne almeno una ai quarti. Non impossibile, ma sicuramente molto più difficile.

Champions League, il calendario di Società Sportiva Calcio Napoli e Associazione Calcio Milan

Prima giornata

19 settembre, ore 18,45 – Milan-Newcastle

20 settembre, ore 21,00 – Napoli-Braga

Seconda giornata

3 ottobre, ore 21,00 – Napoli-Real Madrid

4 ottobre, 0re 21,00 – Borussia Dortmund-Milan

Terza giornata

24 ottobre, ore 21,00 – Union Berlino-Napoli

25 ottobre, ore 21,00 – Paris Saint Germain-Milan

Quarta giornata

7 novembre, ore 21,00 – Milan-Paris Saint Germain

8 novembre, ore 18,45 – Napoli-Union Berlino

Quinta giornata

28 novembre, ore 21,00 – Milan-Borussia Dortmund

29 novembre, ore 21,00 – Real Madrid-Napoli

Sesta giornata

12 dicembre, ore 21,00 – Napoli-Braga

13 dicembre, ore 21,00 – Newcastle-Milan

Ranking Uefa valido per i prossimi Mondiali per club

Chelsea (Ing) già qualificata

Real Madrid (Spa) già qualificata

Manchester City già qualificata

Bayern Monaco (Ger) 84

Paris Saint Germain (Fra) 66

Inter (Ita) 60

Benfica (Por) 49

Juventus (Ita) 47

Porto (Por) 45

Borussia Dortmund (Ger) 44

Atletico Madrid (Spa) 43

Barcellona (Spa) 42

Lipsia (Ger) 39

Siviglia (Spa) 36

Milan (Ita) 35

Salisburgo (Aus) 30

Società Sportiva Calcio Napoli (Ita) 29

Lazio (Ita) 21

Classifica per Nazioni

INGHILTERRA – Chelsea e Manchester City già qualificate

SPAGNA – Real Madrid già qualificata, Atletico Madrid 43, Barcellona 42, Siviglia 36

GERMANIA Bayern Monaco 84, Lipsia 39

FRANCIA Paris Saint Germain 66

PORTOGALLO Benfica 49, Porto 45

ITALIA Inter 60, Juventus 47, Milan 35, Napoli 29, Lazio 21

AUSTRIA Salisburgo 30

Ranking UEFA, punti assegnati in Champions League

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale