Drammatico lutto in casa Napoli: si è spento il papà di Stanislav Lobotka

Drammatico lutto in casa Società Sportiva Calcio Napoli. Si è spento improvvisamente il papà del centrocampista azzurro Stanislav Lobotka, impegnato nel ritiro con la nazionale slovacca. Il calciatore sarebbe dovuto scendere in campo contro il Portogallo domani sera in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. A lui ed alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di VesuvioLive.it.