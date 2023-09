L’agente di Kvaratskhelia calma l’ambiente: “Non abbiamo mai parlato di andare via, Khivcha pensa al Napoli”

Il caso Khivcha Kvaratskhelia negli ultimi giorni aveva preoccupato e non poco i tifosi del Calcio Napoli. Dopo il tweet polemico della società azzurra su cui si smentiva categoricamente una trattativa di rinnovo con il georgiano, molti supporters hanno pensato al peggio. A tranquillizzare tutti ci ha pensato l’agente del calciatore che a CalcioNapoli24 ha rassicurato tutti, spiegando le intenzioni del suo assistito per il futuro. Khivcha è concentrato solo ed esclusivamente sul Napoli.

Le parole dell’agente di Kvaratskhelia dopo i rumors di addio dal Napoli

La Società Sportiva Calcio Napoli aveva alimentato la polemica Kvaratskhelia con un tweet nei scorsi giorni dove smentiva categoricamente ogni trattativa di rinnovo. A calmare gli animi però ci ha pensato il suo agente che a CalcioNapoli24 si è espresso così: “Con Kvaratskhelia non abbiamo mai parlato di andare via e di cambiare squadra, non c’è mai stata una situazione del genere. Con il club non ci sono discussioni relative al contratto. Se il presidente ritiene siamo pronti alla trattativa, ma siamo contenti così”.

L’agente ha poi parlato degli obiettivi del georgiano, priorità assoluta al Napoli, la voglia è quella di riconfermare l’ultima super stagione. Le parole: “L’unico obiettivo del giocatore è confermare lo scudetto e fare un buon percorso in Champions”.