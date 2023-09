Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha ringraziato pubblicamente attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter il giornalista Paolo Ziliani “per aver regalato all’esercito dei Bacchettoni un’esemplare lezione sul significato del termine “Cazzate” come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all’Accademia della Crusca“. La firma del Fatto Quotidiano aveva sottolineato in un articolo come l’opinione pubblica in maniera bigotta si fosse indignata per quella parola pubblicata dal numero uno azzurro, senza fare lo stesso in tutte le vicende recenti legate alla Juventus e a tutto quel che si è creato attorno ai bianconeri negli ultimi mesi.

Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all’esercito dei Bacchettoni un’esemplare lezione sul significato del termine “Cazzate” come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all’Accademia della Crusca. pic.twitter.com/1gVTjK2XtD — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 11, 2023

Nei giorni scorsi un tweet della Società Sportiva Calcio Napoli aveva alzato un vero e proprio polverone. Questo il testo incriminato: “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

Le parole del patron di Filmauro avevano creato polemiche per l’utilizzo della parola “Cazzate” rivolta ai giornalisti. Il messaggio è sembrato in realtà rivolto all’entourage di Khvicha Kvaratskhelia più che ai cronisti, tant’è che il suo procuratore si è sentito in dovere di smentire qualsiasi tipo di acredine con la società, rimarcando come il calciatore sia molto felice in azzurro.