Tegola in casa Napoli, Politano rientra per infortunio dalla nazionale: quante partite salterà

Tegola in casa Calcio Napoli. Matteo Politano è uscito alla fine del primo tempo di Macedonia del Nord-Italia per un problema fisico. L’attaccante azzurro ha riportato un risentimento muscolare al tricipite surale destro, che verrà valutato al rientro in Italia previsto per oggi. Questo il comunicato ufficiale della nazionale italiana: “A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia, i calciatori Gianluca Mancini (affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e Matteo Politano (risentimento muscolare tricipite surale destro) hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso. Il Ct Luciano Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione“.

Il calciatore partenopeo salterà almeno quattro partite tra campionato e Champions League, sperando di recuperare in tempo per la sfida contro il Real Madrid in programma il 3 ottobre prossimo.

Infortunio Matteo Politano, quante partite salterà con la Società Sportiva Calcio Napoli

Considerando che l’infortunio muscolare in genere richiede poco meno di un mese di stop, difficilmente rivedremo in campo Matteo Politano prima di ottobre. Di sicuro salterà le tre trasferte di Genova, Braga e Bologna e la partita casalinga contro l’Udinese in programma allo stadio Diego Armando Maradona il 27 settembre. Difficile rivederlo già a Lecce il 1 ottobre: lo staff medico della Società Sportiva Calcio Napoli spera di recuperarlo in tempo per la super sfida del 3 ottobre di Champions League contro il Real Madrid.

Il calendario della SSC Napoli fino alla prossima sosta

16.09 20:45 Genoa-Napoli (Serie A)

20.09 21:00 Braga-Napoli (Champions League)

24.09 15:00 Bologna-Napoli (Serie A)

27.09 15:00 Napoli-Udinese (Serie A)

01.10 15,00 Lecce-Napoli (Serie A)

03.10 21,00 Napoli-Real Madrid (Champions League)

08.10 15,00 Napoli-Fiorentina (Serie A)