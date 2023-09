Osimhen: “Il Pallone d’Oro era qualcosa che guardavo in tv da bambino. È un sogno”

Il centravanti del Calcio Napoli Victor Osimhen è stato intervistato dal giornale Pulse Sports: queste le sue parole dopo essere stato inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro: “È qualcosa che vedevo in TV mentre crescevo, quindi essere tra i migliori… Per me dimostra che il duro lavoro ripaga e sono davvero felice di questo. Un grande ringraziamento a coloro che mi hanno supportato, coloro che mi hanno dato la fiducia necessaria per continuare il mio gioco. Sono davvero felice di questo e c’è ancora molto da fare. Devo dare a Dio la gloria per questo risultato perché era un semplice sogno d’infanzia. Raggiungere questo obiettivo ed essere tra i primi 30 migliori giocatori al mondo è un traguardo molto importante per me e per la mia famiglia”.

Victor Osimhen a Pulse Sports: “Il Pallone d’Oro è qualcosa che vedevo in TV da piccolo”

L’attaccante della Società Sportiva Calcio Napoli è reduce da una tripletta con la maglia della nazionale nigeriana, che ha consegnato ai suoi la matematica qualificazione alla prossima fase delle African Nations Cup. Osimhen è poi subito rientrato a Napoli, dove si appresta a preparare assieme alla squadra ed al mister Rudi Garcia il tour de force che aspetta gli azzurri: ben sei partite nel prossimo mese che diranno tanto delle ambizioni partenopee.

Il bomber dei campioni d’Italia in carica ha iniziato il campionato alla grande, realizzando tre gol nelle prime due partite salvo poi rimanere a secco nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio, che è coincisa con la prima sconfitta stagionale del Napoli. Gli azzurri avranno la possibilità di ripartire sabato prossimo sul campo del Genoa, a Marassi, per poi esordire in Champions League a Braga il 20 settembre prossimo.