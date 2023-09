Mercato, il Napoli tra i 30 club che hanno incassato di più: quanto ha guadagnato il club

Il Calcio Napoli è tra le 30 società che hanno incassato di più in Europa quest’estate secondo Transfermarkt.it. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, hanno racimolato dalle cessioni ben 77,50 milioni di euro, posizionandosi al 26esimo posto nella speciale classifica. In vetta c’è il Chelsea, che ha guadagnato dalle vendite la bellezza di 267 milioni di euro, seguito dal Lipsia (240,70 mln) e dal Brighton allenato dall’italiano Roberto De Zerbi (190,20 mln). Le cessioni che hanno fruttato al club di Aurelio De Laurentiis sono state quattro: quella di Kim Min-Jae al Bayern Monaco (50 milioni), quella di Hirving Lozano al PSV (15 milioni), quella di Andrea Petagna al Monza (10 milioni) e quella di Sebastiano Luperto all’Empoli (2,5 milioni di euro). Questi invece i calciatori ceduti a titolo gratuito o che hanno terminato il prestito:

Mercato Società Sportiva Calcio Napoli, le cessioni a titolo gratuito

Filippo Costa – LR Vicenza – gratuito

Valerio Labriola – Giugliano Calcio 1928 – gratuito

Leonardo Candellone – SS Juve Stabia – ?

Karim Zedadka Swift Hesperange – ?

Walid Cheddira – Frosinone Calcio – Prestito

Elia Caprile Empoli FC – Prestito

Michael Folorunsho – Hellas Verona – Prestito

Giuseppe Ambrosino – US Catanzaro – Prestito

Antonio Cioffi – US Ancona – Prestito

Giuseppe D’Agostino – SS Monopoli 1966 – Prestito

Francesco Mezzoni – AC Perugia Calcio – Prestito

Coli Saco – US Ancona – Prestito

Antonio Vergara – AC Reggiana 1919 – Prestito

Lorenzo Sgarbi – US Avellino 1912 – Prestito

Davide Costanzo – Portici 1906 – Prestito

Nosa Edward Obaretin – AC Trento – Prestito

Davide Marfella – svincolato

Tanguy Ndombélé – Tottenham Hotspur – Fine prestito

Bartosz Bereszynski – UC Sampdoria – Fine prestito

La classifica delle 30 squadre che hanno incassato di più nel calciomercato estivo 2023

1 Chelsea FC 267,00 mln €

2 RasenBallsport Lipsia 240,70 mln €

3 Brighton & Hove Albion 190,20 mln €

4 FC Southampton 183,34 mln €

5 FC Bayern Monaco 173,25 mln €

6 Wolverhampton Wanderers 169,20 mln €

7 West Ham United 156,40 mln €

8 Ajax Amsterdam 156,40 mln €

9 Atalanta 155,50 mln €

10 FC Paris Saint-Germain 149,00 mln €

11 Stade Rennes FC 143,50 mln €

12 Eintracht Francoforte 142,00 mln €

13 Inter 132,25 mln €

14 Sporting CP 123,50 mln €

15 Tottenham Hotspur 122,20 mln €

16 Manchester City 114,50 mln €

17 Borussia Dortmund 112,35 mln €

18 Villarreal CF 109,50 mln €

19 Olympique Lione 107,21 mln €

20 Leicester City 106,05 mln €

21 FC Barcellona 105,40 mln €

22 US Sassuolo 103,72 mln €

23 Atlético de Madrid 91,00 mln €

24 FC Everton 82,80 mln €

25 Red Bull Salisburgo 77,60 mln €

26 Società Sportiva Calcio Napoli 77,50 mln €

27 AS Roma 74,50 mln €

28 VfL Wolfsburg 72,10 mln €

29 AC Milan 69,00 mln €

30 Bayer 04 Leverkusen 68,70 mln €