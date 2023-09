Nazionali, non è ancora finita: tutti i calciatori del Napoli impegnati questa sera

Sono ancora tanti i calciatori del Calcio Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Mentre sono già di rientro i vari Stanislav Lobotka, Jesper Lindstrom, Piotr Zielinski e Victor Osimhen, dovranno scendere in campo gli italiani Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori contro l’Ucraina in una partita che i ragazzi del ct Luciano Spalletti dovranno obbligatoriamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione ai prossimi campionati europei. Questa sera saranno in campo anche Jens Cajuste in Svezia-Austria, Eljif Elmas in Malta-Macedonia, Leo Ostigard in Norvegia-Georgia, Amir Rrahmani in Romania-Kosovo, Mathias Olivera in Ecuador-Uruguay, Khvivha Kvaratskhelia in Norvegia-Georgia e Frank Zambo Anguissa in Camerun-Burundi.

I calciatori della Società Sportiva Calcio Napoli impegnati stasera con le rispettive nazionali

Ha invece già fatto rientro l’azzurro Matteo Politano, vittima di un infortunio muscolare nel corso della partita Macedonia del Nord-Italia che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa un mese. La Società Sportiva Calcio Napoli tornerà in campo sabato 16 settembre alle 20,45 contro il Genoa, in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024. I campioni d’Italia in carica inizieranno in Liguria un vero e proprio tour de force, che li porterà a sostenere ben tre trasferte consecutive in pochi giorni. Dopo Genova, infatti, gli uomini di Rudi Garcia partiranno alla volta di Braga, dove affronteranno i padroni di casa nella prima giornata del girone C di UEFA Champions League, per poi andare a Bologna solo quattro giorni dopo. La prima partita allo stadio Diego Armando Maradona dal rientro dopo la sosta sarà addirittura il 27 settembre, quando a Fuorigrotta arriverà l’Udinese.

Il calendario del tour del force della Società Sportiva Calcio Napoli

16.09 20:45 Genoa-Napoli (Quarta giornata Serie A)

20.09 21:00 Braga-Napoli (Prima giornata gironi Champions League)

24.09 15:00 Bologna-Napoli (Quinta giornata Serie A)

27.09 15:00 Napoli-Udinese (Sesta giornata Serie A)

01.10 15,00 Lecce-Napoli (Settima giornata Serie A)

03.10 21,00 Napoli-Real Madrid (Seconda giornata gironi Champions League)

08.10 15,00 Napoli-Fiorentina (Ottava giornata Serie A)