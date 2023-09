Serie A, 4a giornata: il programma completo e dove vedere le partite in tv e streaming

Archiviata la sosta obbligata per le nazionali, sabato 16 settembre ripartirà il campionato di Serie A Tim 2023/2024 con la quarta giornata. Si inizierà con tre anticipi stellari: Juventus-Lazio, Inter-Milan e Genoa-Calcio Napoli. Un antipasto niente male, con le milanesi impegnate nel derby della Madonnina, i bianconeri che ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri vittoriosa allo stadio Diego Armando Maradona nell’ultima partita disputata prima della pausa, ed i campioni d’Italia in carica che cercheranno di rialzare immediatamente la testa dopo lo stop a Genova in casa dei neopromossi rossoblu.

Domenica si proseguirà con cinque partite: Cagliari-Udinese aprirà il palinsesto alle 12,30, Frosinone-Sassuolo e Monza-Lecce giocheranno invece alle 15, prima di Fiorentina-Atalanta (18) e Roma-Empoli, che chiuderà alle 20,45. A completare il programma i due posticipi del lunedì: Salernitana-Torino ed Hellas Verona-Bologna.

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 18.00 Football Club Internazionale Milano-Associazione Calcio Milan (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 20.45 Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 12.30 Cagliari Calcio-Udinese Calcio (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Frosinone Calcio-Unione Sportiva Sassuolo Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Lecce (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Atalanta Bergamasca Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 20.45 Associazione Sportiva Roma-Empoli Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 18.00 Unione Sportiva Salernitana 1919-Torino Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 20.45 Hellas Verona Football Club-Bologna Football Club 1909 (DAZN – Sky – NOW)

CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A TIM 2023/2024

1. Milan 9 (Champions League)

2. Inter 9 (Champions League)

3. Juventus 7 (Champions League)

4. Lecce 7 (Champions League)

5. Napoli 6 (Europa League)

6. Hellas Verona 6 (Conference League)

7. Atalanta 6

8. Torino 4

9. Frosinone 4

10. Fiorentina 4

11. Bologna 4

12. Monza 3

13. Genoa 3

14. Lazio 3

15. Sassuolo 3

16. Salernitana 2

17. Udinese 2

18. Cagliari 1 (Serie B)

19. Roma 1 (Serie B)

20. Empoli 0 (Serie B)