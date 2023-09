Genoa-Napoli, le probabili formazioni: ballottaggio in attacco per sostituire Politano

Il Calcio Napoli è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie A Tim 2023/2024. Gli azzurri saranno impegnati al Luigi Ferraris di Genova contro i neopromossi rossoblu. I ragazzi allenati da Rudi Garcia dovranno immediatamente rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata allo stadio Diego Armando Maradona contro la SS Lazio di Maurizio Sarri. Un risultato inatteso che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive ottenute in altrettante giornate disputate, e soprattutto ha obbligato il Napoli a scendere dal primo gradino della classifica dopo ben 35 giornate. Le due squadre non si sfidano da due stagioni, avendo il Genoa disputato l’ultimo campionato in cadetteria. Il precedente più recente risale al 15 maggio 2022: Napoli-Genoa 3-0 con reti di Victor Osimhen, Lorenzo Insigne (ultimo gol in maglia azzurra) e Stanislav Lobotka. Per trovare l’ultimo precedente al Ferraris bisogna invece ritornare al 29 agosto del 2021: 2-1 per i partenopei grazie alle reti di Fabian Ruiz e Andrea Petagna, che vanificò il momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Cambiaso.

Serie A, quarta giornata: Genoa Cricket and Footbal Club-Società Sportiva Calcio Napoli, le probabili formazioni

Genoa Cricket and Football Club (4-2-3-1): 1 MARTINEZ, 20 SABELLI, 13 BANI, 5 DRAGUSIN, 22 VASQUEZ, 8 STROOTMAN, 47 BADELJ, 32 FRENDRUP, 17 MALINOVSKYI, 11 GUDMUNDSSON, 9 RETEGUI. ALL. ALBERTO GILARDINO

Panchina: 16 LEALI, 39 SOMMARIVA, 23 BIRASCHI, 10 ARAMU, 4 DE WINTER, 36 HEFTI, 24 JAGIELLO, 37 PUSCAS, 2 THORSBY, 3 MARTIN, 18 EKUBAN, 17 FINI

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Messias (30 giorni), Matturro (da valutare), Vogliacco (30 giorni),

Diffidati: nessuno

Altri: Calvani, Galdames, Ilsanker, Yalcin, Haps

Società Sportiva Calcio Napoli (4-3-3): 1 ALEX MERET, 17 MATHIAS OLIVERA, 5 JUAN JESUS, 13 AMIR RRAHMANI, 22 GIOVANNI DI LORENZO, 20 PIOTR ZIELINSKI, 68 STANISLAV LOBOTKA, 99 FRANK ZAMBO ANGUISSA, 77 KHVICHA KVARATSKHELIA, 81 GIACOMO RASPADORI, 9 VICTOR OSIMHEN. ALL. RUDI GARCIA

Panchina: 14 CONTINI, 16 IDASIAK, 59 ZANOLI, 3 NATAN, 55 OSTIGARD, 6 MARIO RUI, 24 CAJUSTE, 7 ELMAS, 70 GAETANO, 23 ZERBIN, 18 SIMEONE, 29 LINDSTROM

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pierluigi Gollini (10 giorni), Matteo Politano (10 giorni),

Diffidati: nessuno

Altri: Demme