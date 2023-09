Vincono Raspadori e Di Lorenzo, perde ancora Kvara: tutti i risultati dei nazionali azzurri

Sono finalmente terminate le partite delle nazionali con cui sono stati impegnati tanti giocatori del Calcio Napoli. L’ultimo a giocare è stato Mathias Olivera. Il difensore è stato impegnato nella gara di qualificazioni mondiali Ecuador-Uruguay terminata 2-1. entrando al 60′ e giocando la mezz’ora finale.

I risultati dei calciatori della Società Sportiva Calcio Napoli impegnati con le rispettive nazionali

Sconfitta anche per Amir Rrahmani, che ha giocato tutta la sfida tra Romania e Kosovo terminata 2-0 per i padroni di casa. Novanta minuti anche per Frank Zambo Anguissa, che nella gara di qualificazione all’African Nations Cup ha battuto con il Camerun il Burundi per 3-0. Gol e vittoria per Eljif Elmas, che ha realizzato la prima delle due reti con cui la sua Macedonia del Nord ha espugnato Malta. Ha giocato invece 75 minuti Jens Cajuste, che con la Svezia ha perso in casa per 3-1 contro l’Austria. Si sono sfidati il norvegese Leo Ostigard ed il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia: il risultato finale ha premiato gli scandinavi (2-1). Sia Ostigard che Kvara hanno giocato tutta la gara. Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori hanno ottenuto infine la prima vittoria sotto la gestione Luciano Spalletti: 2-1 all’Ucraina con il capitano in campo per tutta la gara e ‘Jack’, con la maglia numero 10, sostituito al 71esimo minuto. Panchina invece per Alex Meret.

Archiviata la parentesi nazionali, la Società Sportiva Calcio Napoli è pronta a rituffarsi nel campionato e soprattutto nella UEFA Champions League, che avrà inizio mercoledì 20 settembre con la trasferta di Braga, in Portogallo, valida per la prima giornata del gruppo C. Gli azzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force: a partire da sabato 16 settembre con il match di Marassi contro il Genoa, gli uomini di Rudi Garcia giocheranno ben tre volte di fila in traferta.