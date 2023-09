Serie A, Genoa-Napoli: arbitra Fabbri di Ravenna. Tra i precedenti ce n’è uno dolcissimo

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro di Genoa Cricket and Footbal Club-Società Sportiva Calcio Napoli, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024 che andrà in scena sabato 16 settembre 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sono 12 i precedenti tra il fischietto e gli azzurri: il più recente risale alla straordinaria vittoria ottenuta dai partenopei allo Juventus Stadium del 23 aprile scorso, grazie al gol di Giacomo Raspadori arrivato in pieno recupero. C’è anche un precedente con i grifoni: il 3-0 del 25 maggio 2022, in cui andò in gol per l’ultima volta con il Calcio Napoli Lorenzo Insigne. Gli assistenti saranno Bresmes e Scarpa, il quarto uomo Feliciani. In sala VAR la coppia Marini-Paganessi.

19/08/2017 Hellas Verona Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli 1-3

10/12/2017 Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 0-0

31/03/2018 Unione Sportiva Sassuolo Calcio-Società Sportiva Calcio Napoli 1-1

15/09/2018 Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina 1-0

17/02/2019 Società Sportiva Calcio Napoli-Torino Football Club 0-0

24/01/2021 Hellas Verona Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli 3-1

02/05/2021 Società Sportiva Calcio Napoli-Cagliari Calcio 1-1

03/02/2021 Società Sportiva Calcio Napoli-Atalanta Bergamasca Calcio 0-0

31/10/2021 Unione Sportiva Salernitana 1919-Società Sportiva Calcio Napoli 0-1

15/05/2022 Società Sportiva Calcio Napoli-Genoa Cricket and Football Club 3-0

15/08/2022 Hellas Verona Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli 2-5

23/04/2023 Football Club Juventus-Società Sportiva Calcio Napoli 0-1

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 18.00 Football Club Internazionale Milano-Associazione Calcio Milan (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 20.45 Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 12.30 Cagliari Calcio-Udinese Calcio (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Frosinone Calcio-Unione Sportiva Sassuolo Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Lecce (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Atalanta Bergamasca Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 20.45 Associazione Sportiva Roma-Empoli Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 18.00 Unione Sportiva Salernitana 1919-Torino Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 20.45 Hellas Verona Football Club-Bologna Football Club 1909 (DAZN – Sky – NOW)

CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A TIM 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano 9 (Champions League)

3. Football Club Juventus 7 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 7 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 6 (Europa League)

6. Hellas Verona Football Club 6 (Conference League)

7. Atalanta Bergamasca Calcio 6

8. Torino Football Club 4

9. Frosinone Calcio 4

10. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 4

11. Bologna Football Club 1909 4

12. Associazione Calcio Monza 3

13. Genoa Cricket and Football Club 3

14. Società Sportiva Lazio 3

15. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

16. Unione Sportiva Salernitana 1919 2

17. Udinese Calcio 2

18. Cagliari Calcio 1 (Serie B)

19. Associazione Sportiva Roma 1 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)